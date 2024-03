“Prefiero priorizarme a mí”: Naya Fácil revela que está dispuesta a pagar millonaria multa para oficializar su renuncia al reality de Canal 13

La influencer Naya Fácil anunció que cancelará su participación en el nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o servir?, a pesar de haber sido rostro de diferentes spots y una de las protagonistas de la campaña de publicidad del nuevo programa de telerrealidad de la señal televisiva.

A través de sus historias en Instagram, Naya compartió el martes su delicado momento personal. “Esta semana he estado full con cosas y no me siento ya feliz con lo que estoy haciendo y eso está mal. Siempre he llevado como mi estilo de vida feliz y cuando no me siento cómoda con lo que estoy haciendo quiero puro escapar”, expuso.

“Uno de mis peores errores fue firmar un contrato para la tele, me tiene mal psicológicamente. Realmente estoy mal, estoy agotada de todo”, añadió.

“No sé en qué momento pensé...”

Tras ello, la influencer destacó que está disfrutando de su día a día actual y que no le convence la idea de viajar a Perú para formar parte del programa de telerrealidad. Manifestó su entusiasmo por otras actividades, como su compromiso con el gimnasio y otros proyectos externos que la hacen sentir realizada.

En ese sentido, Naya Fácil expresó su malestar por haber aceptado algo con lo que no se siente cómoda. “No sé en qué momento pensé que meterme a la tele sería una buena oportunidad ¿para qué? Si yo he hecho todas mis cosas solas desde muy chica. No estoy para irme a encerrar, que me quiten mi teléfono, desconectarme, estoy viviendo una vida muy bacán afuera”, aseguró.

“Tengo el pasaje el sábado y tengo que dejar todo listo mi vida afuera como si me fuera a vivir a otro país... Me tiene más estresada que la mierda eso de andar corriendo no se me da. Yo ando a mi ritmo, eso de vivir bajo presión no es lo mío. No sé en qué momento se me ocurrió aceptar algo que no me siento bien”, complementó.

Está dispuesta a pagar una millonaria multa

Más adelante, la embajadora del Festival de Viña reveló que en caso de desistir de ingresar al programa, debería enfrentar una multa de 30 millones de pesos por incumplimiento de contrato. ”Yo firmé un contrato, el día de mi encerrona. Dije ‘ya quizás sea una buena oportunidad’, cuando uno firma un papel legal no puedes hacer nada más que apelar e ir. Y si no voy me cobran una multa de $30 millones por lo bajo”, sostuvo.

Luego, agregó: “Le dije a mi hermana ‘yo estoy dispuesta a pagar esa multa culi...’, no tengo porqué hacer algo de lo que no me siento tranquila. Me come la mente dejar mi casa sola, mi auto, tengo mi vida afuera, mis redes sociales, es mi trabajo, estoy full enfocada en el gimnasio como nunca antes lo estoy disfrutando, tengo unos proyectos la raja afuera ¿y de verdad me voy a ir a encerrar?”.

Y enseguida, la influencer señaló que “firmé un contrato y me van a tener que demandar o lo que sea, voy a tener que ir no más. Tengo papeles de psicólogo, pero en fin, soy una mujer grande y adulta y tengo que apechugar ante las consecuencias y es lo que voy a tener que hacer”.

“Públicamente y para mis facilines les digo yo no voy, firmé el contrato y todo pero no voy, no me siento apta ni feliz, prefiero seguir con mis terapias, ir al gimnasio, dormir en mi cama, vivir mi vida como siempre lo he hecho. Me voy a priorizar (...) Si me tengo que ir a tribunales y todo, mostraré mis papeles médicos, lo que sea. Si me sentencian a alguna multa, lo tendré que hacer porque es lo que corresponde”, adicionó.

Pidió disculpas

Por último, Naya Fácil pidió disculpas a sus seguidores y a Canal 13 por no poder cumplir con su compromiso en el reality. “Perdón si es que alguien pensó que podría con eso, pero no voy a hacer jamás algo en la vida que no me hace feliz, tuve un trabajo bien denigrante y es por lo cual me conocen y dije ‘nunca más voy a hacer algo con lo que no me sienta cómoda o feliz’”, aseguró.

“Pido disculpas de antemano a todos, a mis facilines que quizás querían verme en la tele, les pido disculpas a Canal 13 y todo por haberme considerado, el equipo se ha comportado un siete conmigo, pero esto va en mi mente, no estoy bien. Lo lamento mucho pero no puedo. Esta va a ser la cagada más grande que voy a hacer en mi vida, pero me da igual, prefiero priorizarme a mí”, sentenció.

Y para dar por cerrado el asunto, la embajadora de Viña expresó: “Prefiero pagar una multa y priorizar mi salud mental, yo realmente no estoy bien, estoy cada vez más inestable y eso me preocupa”.