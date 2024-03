“Te voy a decepcionar, mujer feminista”: Natalia Valdebenito adelanta lo que será su nuevo show Esto es un secreto

En el Ciudadano ADN somos fanáticos de los espectáculos en vivo. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con la actriz y comediante Natalia Valdebenito, quien nos contó todos los detalles de Esto es un secreto, su nuevo show que ya cuenta con funciones agotadas.

“Estoy súper contenta porque el tener que poner nuevas fechas para el show es como un regalo. Llevo mucho tiempo haciendo esto. Partí unipersonal, con Gritona en 2015, y ya estamos en 2024″, comentó la artista al inicio de la conversación.

La nueva aventura kamikaze de Natalia Valdevenito

En esa misma línea, la comediante declaró que “siento como la misma efervescencia, que a pesar de que ha habido entremedio como shows y cosas importantes como Netflix y hacer un Caupolicán, tengo una energía renovada”.

“Yo tengo temor y es súper bonito recobrar eso. Me da mucho pudor hacer este show, me pone muy nerviosa llegar al próximo jueves y tener que hacer por primera vez esto. Yo no pruebo el show en bares, voy probando en la conversación”, aseguró.

De ese mismo modo, Valdebenito dijo que “me gusta el kamikaze y me voy a lanzar el jueves”.

“La gente parece que siente lo mismo. Salen las entradas y después de unos cuantos años se vuelven a llenar en una hora seis funciones, después cuatro más en Matucana 100, está lindo”, expresó la humorista, quien además adelantó que llevará su espectáculo a regiones.

Natalia destruyendo a Valdebenito

¿Cuál será el secreto del espectáculo de la comediante? De acuerdo a ella misma, este obedece a un deseo de exponer las contradicciones propias de un creador.

“Siempre me meto de manera personal en mis temas y en este caso lo hice con mis secretos, que hice con dignidad y vergüenza, escondidos... y que, además, son cero feministas”, adelantó.

Así, Valdebenito aseguró que en su nuevo show Esto es un secreto “lo que haré es destruir lo que se conoce de mí en el escenario, que es lo que creo que debe hacer un artista si es que se cree artista”.

“Yo me voy a destruir en el escenario y te voy a decepcionar, mujer feminista. Los haters también lo van a pasar bien”, agregó.

Esto es un secreto tendrá funciones los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de abril en el Teatro San Ginés de Providencia, y desde el 25 al 28 en Matucana 100, en Santiago.