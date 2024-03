“Me declaro decepcionada”: Natalia Valdebenito reveló por qué se desilusionó del gobierno de Gabriel Boric

Natalia Valdebenito “se bajó del barco”. Así al menos calificaron varios sus declaraciones en el programa de Vía X Todo va a estar bien, donde habló de Gabriel Boric.

Es que la comediante planteó su desilusión respecto al actual Gobierno, con duras reflexiones respecto al actuar de quienes lo comandan, sobre todo del mandatario.

“No tengo ninguna relación personal ni con él ni con nadie del gobierno, la gente cree que uno es amiga”, partió diciendo, para luego complementar con que estaba arrepentida de “haber prestado mi voz, mi convocatoria y mi poder de comunicación” en su campaña.

“Ahí yo andaba en otra y era contra el fascismo y yo contra el fascismo siempre... Yo lo hice convencida en ese momento, pero ahora me declaro decepcionada y por varios temas”, agregó.

Natalia Valdebenito y su desilusión con Gabriel Boric

Así, el conductor Eduardo de la Iglesia le consultó qué cosas la habían desencantado. “Yo creo que la represión me sigue molestando mucho, la Ley Naín-Retamal encuentro que es una absoluta exageración, para poder salvar a muchos uniformados que han cometido violaciones a los derechos humanos”, indicó.

“Fue una de las razones que yo voté por él también y la peleé y ahora no está. Era ir a favor de las víctimas del estallido social, por ejemplo. Y pongo como ejemplo a mi amigo Gustavo Gatica, que no ha recibido nada de justicia”, complementó.

Y acotó que “yo me entero porque las personas me hablan... son los propios testimonios. Entonces cuando pienso en personas como él, y que el Presidente se haya comprometido a que cuando fuera Presidente iba a ir detrás de eso, y no se ha hecho nada, obvio que me decepciona”.

Luego de esto, incluso, la triunfadora de Viña se atrevió a imitar al jefe de Estado en una dinámica propuesta por el espacio.

“Bueno, quiero pedir disculpas, perdón por las disculpas, porque quiero pedir disculpas, porque todo lo que yo he hecho, perdón, disculpa, disculpa la Derecha, por favor disculpa, quiero pedir disculpas por si yo fui tal vez un poco exagerado”, señaló emulando al gobernante.

A Natalia Valdebenito le pidieron que imitara a Gabriel Boric



Una situación que llamó la atención en redes sociales, donde varios de los haters de Natalia Valdebenito aprovecharon sus dichos para, una vez más, atacarla fuertemente.