Natalia Valdebenito explica su decepción con el Gobierno: “Se hicieron promesas frente a las personas que lo necesitan y eso se debe cobrar”

Este jueves, en Ciudadano ADN, la comediante nacional Natalia Valdebenito explicó su decepción con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Días antes, la comediante que se prepara para el estreno de su nuevo show “Esto es un secreto”, la actriz dio a conocer su molestia con el Ejecutivo, hecho que reafirmó esta jornada.

“Yo planteé mi reflexión respecto al Gobierno solo, que es el tema que a mí como que me convocó en ese minuto y hoy día me preocupa, no me voy a lanzar con otros temas que no manejo, y que tiene que ver con los Derechos Humanos. Y se hicieron promesas, se hicieron promesas frente a las personas que lo necesitan y eso se debe cobrar, porque es la vida de este país, es la vida de personas. Las personas con trauma (ocular) se han ido suicidando, cómo nosotros le decimos a esas personas que la justicia existe si no hay una recompensa o una sanación, no hay reconocimiento, no hay culpable, no hay reparación, no hay nada”, relató Valdebenito.

“Yo no estoy cobrando algo que estoy inventando. Yo estoy diciendo de anuncios que dijo el mismo presidente cuando era candidato”, agregó.

En la misma, Valdebenito continuó: “Yo no pedí nada para perder la voz toda una semana gritando en la campaña (...) Ellos no me deben nada, pero sí creo que a Chile y sobre todo a personas que han sufrido muchísimo y pienso en mi amigo Gustavo Gatica y pienso en su familia y pienso en todos sus amigos. Que él me diga ‘se me están muriendo mis amigos, suicidándose’, me duele”.