“Casi 15 veces lo que ganaba en Zona Latina”: desclasifican la millonaria cifra que recibirá Faloon Larraguibel por estar en “¿Ganar o servir?”

Faloon Larraguibel, la exchica Yingo, confirmó su participación en el nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o servir? De vuelta al pasado. Para ella, esta oportunidad representa más que solo un desafío televisivo.

Según sus propias palabras, este reality será una especie de terapia para reencontrarse consigo misma: “Si no me atrevía ahora no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro. Esto es para mí un proceso de sanación, de volver a reencontrarme y reencantarme con la persona que soy”.

La paga que recibirá Faloon por su participación en el reality

No obstante, otro factor crucial habría influido en la decisión de Faloon: el atractivo pago que recibirá por su participación en el programa. De acuerdo con el periodista Sergio Marabolí, la influencer de 35 años obtendrá un generoso sueldo durante su estadía en el reality. Marabolí reveló en una edición de Sígueme que Faloon Larraguibel se embolsará la impresionante suma de $8 millones a la semana.

Este monto representa un cambio significativo en comparación con sus ingresos anteriores. Marabolí detalló que, si Faloon logra permanecer durante un mes en el programa, habrá ganado alrededor de $32 millones, casi 15 veces más de lo que solía ganar en Zona Latin.

“Faloon va a llegar, según me cuentan, por $8 millones de pesos semanales, eso significan al mes, si es que llega a durar el mes, $32 millones de pesos y eso en el fondo sería casi 15 veces lo que ganaba en Zona Latina aproximadamente. Entonces no deja de ser una oportunidad para palear lo que significa el gasto de sus hijos”, concluyó.