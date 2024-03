Pamela Díaz recientemente protagonizó un tenso encuentro con el chico reality Pangal Andrade. Este enfrentamiento se dio en el marco de su programa de YouTube titulado Sin editar, reconocido por su estilo directo y sin filtros, donde La Fiera suele abordar temas controvertidos.

El escenario de este encuentro fue la casa del deportista en el Cajón del Maipo, donde Pamela y Pangal intercambiaron preguntas y respuestas de manera bastante directa. Durante la visita, en medio de la exploración del lugar, La Fiera sorprendió al deportista extremo cuando le cuestionó sobre la falta de invitaciones a asados en su quincho. La respuesta de Pangal, algo vacilante, desencadenó una pregunta desde detrás de cámara: “¿Te caía mal?”.

Tras ello, vino la confesión de Pangal Andrade, que tomó a Pamela Díaz por sorpresa, ya que él admitió abiertamente que en algún momento no le agradaba. “Sí, me caía mal, hasta que la conocí”, expresó el nuevo participante confirmado del reality ¿Ganar o servir?.

La Fiera y su incómodo roce con Pangal Andrade

La declaración del deportista extremo generó una reacción rápida de La Fiera al recordar los supuestos comentarios despectivos que él habría hecho sobre ella en el pasado. “Me pelaba, decía que yo era chula, ordinaria”, agregó Pamela, mientras Pangal reaccionaba con risas nerviosas.

Ante la acusación directa de Pamela, Pangal negó haber realizado tales comentarios, lo que provocó un breve intercambio de miradas entre ambos. Sin embargo, La Fiera decidió dejar el tema atrás, reflexionando sobre la percepción inicial que suele generar en las personas. “Suele pasar. A mí me da lo mismo, porque mucha gente me lo dice y después cuando me conocen y dicen ‘oh, la mina bacán’”, concluyó Pamela, cerrando el tema con su característico desenfado.