Durante este martes, el matinal de Chilevisión, “Contigo en la Mañana”, vivió un momento de tensión cuando la animadora Monserrat Álvarez reaccionó visiblemente molesta a una broma realizada por su compañero Julio César Rodríguez.

En concreto, el incómodo momento se dio mientras la periodista abordaba el tema de la falta de horas para renovar la licencia de conducir, momento en el cual su compañero de espacio interrumpió con una broma.

“La persona tiene que meterse a la página de su municipio, porque cada municipio tiene sistemas distintos. En Las Condes, por ejemplo, el día lunes se abre a las 10 de la mañana la agenda digital”, expresó Álvarez, palabras que fueron comentadas por Rodríguez con: “Pero no hay nadie mirando de Las Condes, pues Monse”.

Tras la interrupción y ante la visible cara de enojo de la conductora, su par intentó calmar la situación explicando que se trató solo de una broma, pero la comunicadora indicó: “Que me has aportillado hoy, mejor habla tú no más...”.