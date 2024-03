Faloon Larraguibel revela el papel que tuvieron sus hijos en su regreso a la televisión: “Tengo que ser un ejemplo para ellos”

El nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o servir? De vuelta al pasado, se aproxima rápidamente y se vislumbra como una experiencia única para sus participantes. En este contexto, la animadora Faloon Larraguibel se une a este desafío que se grabará cerca de Lima, Perú.

La joven de 35 años compartió su perspectiva sobre esta oportunidad única en su vida: “Si no me atrevía ahora no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro”.

Para Faloon, este reality es mucho más que una competencia o un programa de entretenimiento, es un proceso de sanación profunda y un renacer personal. “Con este episodio que me pasó agarré un poquito de vuelo y dije que tengo que limpiar esta cuestión de raíz, borrar todo el pasado y volver de nuevo a mí”, afirmó.

El rol que tuvieron sus dos hijas y su hijo

Sin embargo, lo más importante para Faloon son sus hijos y la responsabilidad que tiene hacia ellos: “Tengo tres hijos a los que debo mantener, apoyar y cuidar”. La ex Yingo aseguró que esta responsabilidad y su deseo de proteger a sus hijos son los motores que la impulsan a superar cualquier desafío, por más difícil que parezca.

“Tengo que ser un ejemplo para ellos, que uno no puede echarse a morir por esto, por más terrible que sea, hay que seguir. Tengo hijas mujeres que no me gustaría que repitieran lo que yo pasé, y también tengo un hijo hombre al que por ningún motivo le voy a aguantar nada”, añadió.

Finalmente, en un tono reflexivo y empático, Faloon compartió un mensaje dirigido a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares: “No soy la primera ni la última mujer a la que le va a pasar esto, lamentablemente. Quiero decirle a todas esas mujeres que han pasado por algo similar y que me envían mensajes, que se puede salir de ese círculo, pero no llegar al punto de que tenga que pasar lo peor”.