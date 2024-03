“Soporten”: Belén Mora se defiende ante quienes la tratan de “mala onda” y “loca” por su participación en “Top Chef VIP”

Durante el más reciente episodio de Top Chef Vip, Belén Mora logró asegurar su lugar en la final del programa de cocina al impresionar al jurado con su elaboración a base de mariscos. Esto marcó un hito en su participación en el espacio culinario, generando diversas reacciones entre los televidentes.

Sin embargo, la noticia de la llegada de Belén Mora a la final no fue del agrado de todos los seguidores del programa. Hubo críticas y opiniones divididas respecto a su desempeño y su avance en la competencia.

Ante este escenario, Belén Mora decidió responder a las críticas y expresar su agradecimiento a quienes la han apoyado en esta nueva faceta. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la comediante compartió un mensaje dirigido a sus seguidores y detractores.

“Paso por acá para agradecer el apoyo en este proyecto nuevo, Top Chef VIP. Sumado a actuar, cocinar es de mis grandes pasiones. En ambas comunico lo que siento. Y en cada proyecto en que decido participar, pongo todo de mí para ser la mejor”, afirmó Mora.

Sus futuros proyectos y su mensaje para sus haters

La comediante también recordó su trayectoria en otros programas y escenarios, mencionando su participación en Morandé con Compañía, Bailando por un Sueño, y Políticamente Incorrecto, entre otros. Destacó su compromiso y autenticidad en cada proyecto que emprende.

En cuanto a futuros proyectos, Belén Mora adelantó detalles sobre lo que está por venir en su carrera. Anunció un podcast junto a Toto Acuña, más presentaciones de stand up, la creación de un canal de cocina, y otros proyectos que están en marcha. Además, expresó su deseo de que sus seguidores continúen apoyándola en estas nuevas iniciativas.

Por último, Belén Mora dedicó unas palabras a aquellos que la critican y desaprueban sus acciones en redes sociales. “Para la gente que le molesta lo que escribo, las fotos que subo, que me tratan de soberbia porque soy una mujer fuerte y segura, que me tratan de loca y mala onda, que me recomiendan ‘mejor no opinar de ciertas cosas’: soporten”, sentenció la comediante.