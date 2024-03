“El costo era...”: Savka Pollak revela por qué rechazó ser participante de importante reality

La periodista Savka Pollak tomó un rumbo diferente en su carrera, alejándose de la televisión para adentrarse en una nueva etapa en el departamento de la mujer de la Municipalidad de Vitacura, donde se siente muy feliz y satisfecha con su labor actual.

En una entrevista con Página 7, Savka compartió su entusiasmo por esta nueva faceta de su vida laboral: “Es algo que busqué y me encanta. Quiero seguir creciendo y trabajando acá, me fascina. Me llena el alma”.

Aunque disfruta de su trabajo en la municipalidad, reconoce la realidad económica que enfrenta como madre soltera: “No me alcanza, como a la mayoría de las personas que tienen un trabajo para mantener a los hijos cuando te toca sola”.

Pese a su alejamiento de la televisión, Savka reveló que sigue recibiendo propuestas para diversos proyectos: “Tengo ofertas todo el tiempo”. La comunicadora enfatizó que la televisión no es el único camino y que ha decidido explorar otras áreas. A veces la gente cree que después de la tele no hay nada, y la verdad es que hay mucho detrás”, afirmó

Aunque no descarta la posibilidad de regresar a la televisión en el futuro, por ahora no está interesada en hacerlo a tiempo completo: “Sin embargo, para dedicarle el tiempo completo, creo que ya no estoy para eso. Aunque me dejo un poco guiar por la vida y que las cosas pasen”.

Pudo entrar a Tierra Brava

Uno de los proyectos televisivos en los que fue tentada a participar fue Tierra Brava, un reality de Canal 13. Sin embargo, Savka decidió declinar la oferta debido a su prioridad como madre. “Hace poco me invitaron a participar del reality Tierra brava, pero no es algo que me atraiga”, expresó.

La principal razón detrás de su negativa fue su hija de 8 años: “Tengo una crianza con la ‘Lauri’ súper cercana, y no tengo quién pueda suplirme si no estoy. Ella lo habría pasado súper mal, no estaba dispuesta a ese costo para ella”.

Aunque la propuesta ofrecía beneficios económicos importantes, Savka valoró más el bienestar y la estabilidad de su hija. “Era una millonada, ahí salía de todas las deudas. Lo que me ofrecían de ese reality era para salir de todo, pero el costo era demasiado alto”, cerró.