“Se está haciendo un circo”: Cony Capelli se hastió luego de la reciente exposición que ha tenido Rubén ante la denuncia en su contra de Scarlette

Los recientes dichos de Constanza Capelli genearon gran atención, especialmente por sus comentarios sobre las declaraciones de su excompañero de Gran Hermano Chile, Rubén Gutiérrez, quien se defendió de la denuncia de abuso sexual realizada por Scarlette Gálvez en su contra.

La expulsión del excarabinero del programa se dio luego de que, Scarlette Gálvez, influencer participante, reveló en el confesionario haber sufrido abuso sexual por parte de Rubén Gutiérrez, quien la tocó sin su consentimiento. Este suceso conmocionó al público y generó una serie de reacciones.

Después de mantener un perfil bajo y alejarse de la prensa, Rubén Gutiérrez reapareció en el programa de Max Collao para defenderse de las acusaciones, afirmando su inocencia y explicando su versión de los hechos. En la entrevista, el excarabinero mencionó: “Me puso la pierna encima de la parte íntima, me empezó a hacer cariño, me empezó a abrazar. Yo dije ‘qué hago’. Le saqué la pierna, yo le dije que no, porque podía malinterpretarse”.

Además, Rubén Gutiérrez aseguró que “mantuvimos distancia, no hubo roces de partes íntimas, mantuve la distancia, yo soy grande, contextura gruesa en una cama de una plaza. No nos pidieron el consentimiento, y eso estaba estipulado, estaba prohibido que un viernes a sábado, con alcohol o sin alcohol, durmieran de a dos. Si no nos pidieron consentimiento, era porque nada pasó”.

Lo que dijo Cony Capelli sobre las declaraciones del excarabinero

Cony Capelli, quien estaba en el encierro cuando ocurrió la denuncia, también se pronunció al respecto en conversación con Fotech, resaltando la seriedad del tema y pidiendo respeto y sensatez en torno a las acusaciones de abuso sexual. En sus palabras: “Se está haciendo un circo de algo que es muy importante. Entiendo que todos tengan a distintas versiones, pero lo más importante para mí es simplemente no hacer un circo de algo que es tan serio. Creo que eso se debe enfrentar con la seriedad que corresponde”.

Asimismo, la bailarina enfatizó la importancia de denunciar este tipo de hechos y seguir los procesos legales correspondientes. “Es un mensaje que sí hay que dar, que sí hay que hacer los procesos legales, no nos podemos quedar con el haberlo vivido, hay que hacer algo al respecto”, expresó.

Finalmente, Cony Capelli manifestó su preocupación por la mediaticidad y farandulización del caso, instando a que se tome con la seriedad que merece: “Se está acusando algo que es un delito, algo que es súper potente también para las mujeres, lo que ha sido nuestra lucha feminista durante mucho tiempo y creo que debería tomarse con esa seriedad que corresponde”.