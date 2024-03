Exitosa película noventera de Adam Sandler tendrá una secuela que ya está en proceso

La industria cinematográfica sigue dándole vueltas a las historias ya contadas, y así como estamos en una época de muchos remake, también se sigue una tendencia por realizar secuelas de algunos filmes antiguos, independientemente de cómo se hayan cerrado.

Bajo este contexto se anunció una nueva entrega de uno de los trabajos más queridos por Adam Sandler y que goza de cierto nivel de popularidad. Hablamos de Happy Gilmore, que fue estrenada en 1996.

La noticia llegó de una fuente cercana al reconocido cineasta y del proyecto como tal. Y es que la información fue entregada por Christopher McDonald, actor que también participó de la cinta original.

Además, según consignó Deadline y han replicado diferentes medios especializados de Hollywood, ya se dio inicio a los trabajos iniciales y hay un borrador listo para ser revisado que fue escrito por el propio Sandler.

“Vi a Adam hace unas dos semanas y me dijo: ‘McDonald, esto te va a encantar’”, comenzó narrando Christopher en conversación con The Fan (Audacy) dando cuenta de la ilusión que hay detrás.

“Dije: ‘¿Qué?’. Él dice: ‘¿Qué tal eso?’ y me muestra el primer borrador de Happy Gilmore 2″, narró el intérprete, aunque bromeando con el tema. “Tal vez deberías cortar esa parte porque no quiero quedar de mentiroso, pero él me lo enseñó y pensé ‘eso sería increíble’. Así que ya está en marcha. Los fans lo están pidiendo”.

Asimismo, se notificó que la película llegaría en el marco del acuerdo que mantienen Adam Sandler y su compañía Happy Madison con Netflix desde hace ya un largo tiempo.

Ahora solo queda esperar por nuevas actualizaciones, la oficialización de la secuela y ver de qué manera llegará al público, siendo lo más probable que se sume directamente al catálogo de ‘La Gran N’.