“Yo estoy detrás de él siempre”: Diana Bolocco defiende a su sobrino Máximo Menem por las críticas que recibió tras su paso en “Top Chef VIP”

Máximo Menem, hijo de Cecilia Bolocco, debutó en la televisión chilena en el programa Top Chef VIP en CHV, donde recibió elogios del público y algunas críticas por parte de figuras de la televisión argentina. Diana Bolocco, su tía y madrina, compartió sus impresiones sobre la experiencia de su sobrino en el programa.

Diana Bolocco expresó su orgullo y cariño por Máximo, destacando sus cualidades como ser humano. En una entrevista con Página 7, mencionó: “Yo soy la tía más chocha del mundo, yo lo amo por lo que es como ser humano, es una linda persona”.

Además, la conductora de Chilevisión resaltó los elogios que recibió Máximo durante su participación en Top Chef Vip: “Confirma todo lo que sucedió aquí, porque el equipo lo ama, destacaron de él su caballerosidad, lo amoroso, empático, lo bueno para trabajar en equipo que es”.

La comunicadora manifestó su felicidad por el hecho de que Máximo se haya atrevido a enfrentar este nuevo desafío en su vida. Afirmó: “Me encanta que se dé todas las oportunidades que quiere en la vida. Yo estoy detrás de él siempre, soy su madrina, entonces la recomendación viene muy de cerca”.

Las críticas que ha recibido Máximo

Igualmente, Diana Bolocco se refirió a los comentarios negativos de algunos panelistas argentinos, como Florencia de la V, sobre su sobrino Máximo. “Es que este chico nunca en su vida entró a una cocina, no sabe lo que es una cocina. Si está criado con 5 o 6 empleadas, seguramente... Qué va a hacer Cecilia Bolocco. Nunca en su vida vio una olla, no sabe lo que es”, dijo Florencia acerca del hijo de la ex Miss Universo.

Y en relación a estas críticas, Diana Bolocco señaló: “No tengo idea de qué lo criticaron y me tiene absolutamente sin cuidado”. Luego, agregó: “Máximo ha cocinado, ha repetido el pie de limón y le queda muy rico”.