Gissella Gallardo revela que la han contactado para participar en realities y da a conocer si se sumará a uno

Desde hace un tiempo, la comunicadora y expareja de Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo, ha ganado mayor protagonismo en la televisión. Tras su sonada separación del exfutbolista, varios medios han mostrado interés en incorporar a la modelo a sus proyectos.

Recientemente, Chilevisión logró contar con la participación de “Gisse” en uno de sus programas estrella, nada más y nada menos que en Top Chef VIP. En este espacio culinario, la rubia ha recibido elogios por sus habilidades en la cocina, impresionando a los jueces y destacando lo suficiente como para convertirse en la Top Chef VIP de la semana, un reconocimiento que se otorga al primer participante inmune de cada semana.

¿Llegará a un reality?

El desempeño de Gisella Gallardo en el programa ha generado atención, lo que ha llevado a especulaciones sobre su idoneidad para formar parte de un reality show. Sin embargo, fue la propia modelo quien respondió a esta posibilidad en sus redes sociales, donde una seguidora le preguntó si estaría dispuesta a participar en un reality.

Su respuesta fue clara y directa: “Me han llamado de todos los realities, pero este mes y medio que he grabado Top Chef, los niños igual me han necesitado mucho”, explicó. Recordemos que la periodista y el exfutbolista tienen tres hijos: Agustina, de 18 años; Matilda, de 13; y Mauricio, de 11 años.

“Es imposible dejarlos durante tanto tiempo, yo soy demasiado apegada a ellos, ellos a mí también, y es la principal razón”, agregó la participante de Top Chef VIP, dejando en claro que, por el momento, descarta su pronta llegada a un reality.