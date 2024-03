Mujer denuncia abuso sexual a su hijo de 3 años en Colegio Saint John’s de La Reina

Esta semana, se dio a conocer la estremecedora denuncia de una madre y exapoderada del colegio Saint John’s Villa Academy que denunció que su hijo de 3 años fue abusado sexualmente al interior del establecimiento de la comuna de La Reina, en la región Metropolitana.

Mediante su cuenta de Instagram, la mujer identificada por sus iniciales M.J.M, manifestó que uno de sus hijos, específicamente el menor de 3 años, en abril del 2023 comenzó a presentar ciertos temores y síntomas físicos que la alertaron.

La denuncia de abuso sexual

“En abril del 2023 comenzó todo, a solo 1 mes de haber entrado al colegio, uno de mis hijos empezó a manifestar diversos temores, síntomas físicos y emocionales que, como papás, nos alertaron. Con mi marido nunca habíamos estado expuestos a una situación así por lo que todo esto ciertamente era desconocido para nosotros. Por lo mismo, inicialmente nos asesoramos de una psicóloga, quien nos dijo que lo mejor era darle tiempo”, partió señalando la madre del menor.

En esa misma línea, la mujer relató que con el pasar de los meses la situación de su hijo no mejoró. “Mi hijo empezó a decir que en el gimnasio del colegio habían monstruos, me preguntaba atemorizado si los profesores podían venir a la casa, cuando íbamos en auto me apuntaba recurrentemente a hombres caminando y me decía: ‘mira mamá ahí va mi profesor’. Me decía que había ido a la bodega de materiales solo con el profesor”, describió.

De acuerdo con la publicación, la madre le comunicó su preocupación a la profesora jefe del menor, quien también comentó que había visto al niño “muy ansioso y nervioso por las clases de educación física, que siempre preguntaba si iba a haber clases de educación física y que particularmente su temor era con los profesores ayudantes”.

Bajo ese contexto, la madre contó que su hijo apuntó al profesor de educación física como el responsable de la agresión antes mencionada. Sin embargo, los padres del niño de 3 años indicaron que desde el colegio aseguraron que “era imposible que mi hijo hubiera sufrido un abuso ya que los niños siempre están acompañados”.

Por tal motivo, el niño fue retirado del establecimiento y los padres del menor presentaron una denuncia ante la Superintendencia de Educación. Frente a ello, el organismo ya comenzó a realizar las investigaciones en contra del colegio Saint John’s Villa Academy.

La respuesta del colegio

Mediante un comunicado, el colegio Saint John’s Villa Academy, se refirió a la situación. “Nos dirigimos a ustedes para esclarecer una lamentable declaración que está circulando por los chats del Colegio y redes sociales, donde se señala una supuesta vulneración de derechos por parte de un profesor practicante de educación física, quien realizó su práctica en nuestro Colegio durante el primer semestre de 2023, según el proceso de práctica documentado y acordado con la Pontificia Universidad Católica”, señalaron.

Frente a ello, desde el establecimiento señalaron que “dicha persona no forma parte del cuerpo docente de nuestro establecimiento”.

“El colegio continuará con las instancias jurídicas y educativas externas correspondientes para resguardar el interés superior del niño y de nuestra comunidad Saint John’s Villa Academy”, manifestaron desde el establecimiento educacional.