Corte de luz en Santiago este viernes 19 de junio: Enel confirma interrupciones en 6 comunas de la RM / Getty Images

Nuevos cortes de luz afectarán a Santiago. Así lo dio a conocer Enel, quienes informaron que este viernes 19 de junio habrán interrupciones programadas en seis comunas de la región Metropolitana.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa, la suspensión del suministro se producirá en sectores específicos de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

Los cortes de luz se deben a trabajos programados por la compañía para mejorar la calidad del servicio. En tanto, señalaron que las interrupciones se podrían prolongar por hasta seis horas en algunas zonas.

A continuación, el detalle:

Huechuraba: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.

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Colina: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Maipú: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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La Florida: desde las 10:30 horas hasta las 14:30 horas.