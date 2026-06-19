Corte de luz en Santiago este viernes 19 de junio: Enel confirma interrupciones en 6 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la suspensión del servicio.
Nuevos cortes de luz afectarán a Santiago. Así lo dio a conocer Enel, quienes informaron que este viernes 19 de junio habrán interrupciones programadas en seis comunas de la región Metropolitana.
De acuerdo a lo comunicado por la empresa, la suspensión del suministro se producirá en sectores específicos de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.
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Los cortes de luz se deben a trabajos programados por la compañía para mejorar la calidad del servicio. En tanto, señalaron que las interrupciones se podrían prolongar por hasta seis horas en algunas zonas.
A continuación, el detalle:
- Huechuraba: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
- Colina: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Lo Barnechea: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Maipú: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- La Florida: desde las 10:30 horas hasta las 14:30 horas.
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