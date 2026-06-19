Rachas de hasta 80 km/h: Meteorología emite avisos por vientos que afectarán a 9 regiones de Chile / AgenciaUno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por viento “normal a moderado”, el cual se hará presente durante esta última parte de la semana en nueve regiones del país.

De acuerdo al organismo, el primer aviso aplica para las regiones de Antofagasta y Atacama, y estará vigente desde la madrugada de este viernes 19 de junio hasta la mañana del sábado 20 de junio, producto de una condición sinóptica de un “jet costero”.

Producto de lo anterior, existe la probabilidad de que se desarrollen tormentas de arena en las zonas antes mencionadas.

Aviso de vientos en la zona central

Producto de un sistema frontal, el organismo emitió un segundo aviso desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, el cual estará vigente desde la madrugada de este viernes hasta la noche del domingo 21 de junio.

A continuación, el detalle:

Litoral de la región de Antofagasta

Viernes y sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Litoral de la región de Atacama

Viernes y sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Cordillera de la región de Coquimbo

Viernes y sábado: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h.

Domingo: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h.

Cordillera de la región de Valparaíso

Sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Cordillera de la región Metropolitana

Sábado: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera de la región de O’Higgins

Sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h.

Cordillera de la región del Maule

Viernes: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h.

Región de Ñuble

Viernes y sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h.

Región de Biobío