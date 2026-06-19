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Rachas de hasta 80 km/h: Meteorología emite avisos por vientos que afectarán a 9 regiones de Chile

El fenómeno meteorológico se desarrollará por hasta tres días consecutivos en algunos sectores del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Rachas de hasta 80 km/h: Meteorología emite avisos por vientos que afectarán a 9 regiones de Chile

Rachas de hasta 80 km/h: Meteorología emite avisos por vientos que afectarán a 9 regiones de Chile / AgenciaUno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por viento “normal a moderado”, el cual se hará presente durante esta última parte de la semana en nueve regiones del país.

De acuerdo al organismo, el primer aviso aplica para las regiones de Antofagasta y Atacama, y estará vigente desde la madrugada de este viernes 19 de junio hasta la mañana del sábado 20 de junio, producto de una condición sinóptica de un “jet costero”.

Revisa también:

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Producto de lo anterior, existe la probabilidad de que se desarrollen tormentas de arena en las zonas antes mencionadas.

Aviso de vientos en la zona central

Producto de un sistema frontal, el organismo emitió un segundo aviso desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, el cual estará vigente desde la madrugada de este viernes hasta la noche del domingo 21 de junio.

A continuación, el detalle:

Litoral de la región de Antofagasta

  • Viernes y sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Litoral de la región de Atacama

  • Viernes y sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Cordillera de la región de Coquimbo

  • Viernes y sábado: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h.
  • Domingo: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h.

Cordillera de la región de Valparaíso

  • Sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Cordillera de la región Metropolitana

  • Sábado: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera de la región de O’Higgins

  • Sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h.

Cordillera de la región del Maule

  • Viernes: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h.

Región de Ñuble

  • Viernes y sábado: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h.

Región de Biobío

  • Viernes, sábado y domingo: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h.

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