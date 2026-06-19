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Hasta 35°C: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en 3 regiones de Chile para este viernes 19 de junio

Desde el organismo señalaron que el fenómeno se producirá por una condición sinóptica de “dorsal en altura”.

Sebastián Escares

Getty Images

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Ad portas del invierno en el país, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas en tres regiones durante este viernes 19 de junio.

De acuerdo al organismo, la medida se encontrará vigente durante la tarde de esta jornada producto a una condición sinóptica de “dorsal en altura”.

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En concreto, las altas temperaturas se producirán en la pampa de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, además de la pampa y la precordillera de la región de Atacama.

El organismo informó que en algunos de los sectores, las temperaturas podrían llegar a los 35°C.

A continuación, el detalle:

Región de Tarapacá

  • Pampa: entre 33°C y 35°C

Región de Antofagasta

  • Pampa: entre 33°C y 35°C

Región de Atacama

  • Pampa: entre 28°C y 30°C
  • Precordillera: entre 32°C y 34°C

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