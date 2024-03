“Es una etapa donde me reencuentro conmigo”: Jean Philippe Cretton se refiere a los rumores que lo señalan como la nueva de pareja Laura Prieto

Durante la semana pasada, se generó un fuerte rumor en torno a Jean Philippe Cretton y su supuesta relación con Laura Prieto, su antigua compañera en el programa ‘Calle 7′. Sin embargo, esta última fue quien salió a desmentir esta información en conversación con ADN.cl, asegurando que simplemente son amigos, poniendo fin a las especulaciones.

Posteriormente, Jean Philippe Cretton decidió abordar el tema a través de sus redes sociales. En sus publicaciones, expresó: “La vida es sabia en sí misma. Cuando imprimes cambios que vienen desde tu fuego interior y están acordes a tus procesos, llegan las recompensas”. Además, mostró gratitud por las nuevas oportunidades laborales, su pasión por la música y el proceso de reencuentro consigo mismo que está experimentando.

“Estoy agradecido de las nuevas oportunidades laborales, de la música, de sentir pasión por lo que hago. Es una etapa donde me reencuentro conmigo, donde necesito estar soltero para abocarme de lleno a todo lo que tengo que hacer, con la dedicación que merece”, comentó.

Su relación con Pamela Díaz

En una entrevista reciente con Eduardo Fuentes en el programa Buenos Días a Todos, Jean Philippe Cretton se refirió a su relación pasada con Pamela Díaz. “Es raro porque siento que no tuve las herramientas para manejarlo, hay que tener ciertos códigos y formas que yo por momentos las logré, por otros momentos no”, afirmó.

Tras ello, Cretton señaló que fue “complicado, porque estamos hablando de una relación con una persona, se compone de cosas que son muy personales po, íntimas, entonces es difícil que de alguna manera no pueda estar sujeto al escrutinio público”. Luego agregó: “No me estoy quejando, siempre supe, pero sí hubo cosas que me resultaron difíciles de manejar”.

En cuanto a cómo ha procesado esta situación, Jean Philippe Cretton afirmó que ya considera el tema como “saldado y sanado”, indicando que ha superado esa etapa de su vida y se encuentra enfocado en nuevos proyectos y oportunidades laborales.