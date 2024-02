“No nos hablamos en doce años”: Pamela Díaz revela complejo encontrón con Daniela Aránguiz en el pasado

Pese a que actualmente la relación entre Pamela Díaz y Daniela Aránguiz es cercana, esto no siempre se ha mantenido así.

Durante la emisión del programa “Noche Cero Especial”, La Fiera recordó un complejo episodio vivido entre ambas en el pasado. Todo mientras su ahora amiga vivía en un departamento en Brasil.

“Discutimos un día en su casa y esta hue...nos echó”, partió diciendo la modelo sobre la actitud de la participante de Tierra Brava.

“Yo le pregunté de qué se arrepentía, en ese tiempo ella se cuidaba y se molestó. Y como tiene un carácter medio fuerte nos echó cagando a todos”, planteó Diaz.

“No come nadie y se va de mi departamento”, habría dicho la rostro de TV. “Después no nos hablamos en doce años”, explicó.

A la par, Aránguiz argumentó que no recordaba con claridad aquel hecho, pero también apuntó a que no era una persona rencorosa, por tanto no habría sido un encontrón significativo para ella.

Pese a todo, ambas se volvieran a acercar luego de una interacción de Pamela Díaz con Luis Mateucci, la pareja actual de la chica reality.

Por otro lado, y en jornadas recientes, La Fiera se habría molestado nuevamente en la relación. Esto luego de que su amiga no asistiera al programa “Díaz en Viña”, uno de los proyectos que tiene en YouTube.

“Me carga la gente que tú invitas y no te contesta, como que se hace la hue... Daniela no se hace la lesa nunca”, dijo con tono jocoso a través de sus redes sociales.

Claro que la misma instancia prime, conducida por Eduardo Fuentes e Ignacio Gutiérrez, funcionó para aclarar la situación y plantear que a día de hoy no existen problemas.