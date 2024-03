“Cero respeto por ella”: revelan controversiales y desubicados dichos de Kike Morandé sobre Cecilia Bolocco

Laura Landaeta, autora de la biografía no autorizada de Cecilia Bolocco, expresó u molestia ante los recientes comentarios de Kike Morandé, sobre su antigua relación con la ex Miss Universo. Previamente, en una entrevista en La Divina Comida, el ex conductor de Morandé con Compañía se refirió al romance que tuvo con la modelo en la década del 90, calificándolo como un error, aunque destacó su buena personalidad.

“Te digo una cosa, una lata que yo me haya metido con ella, una pena, digamos, todo lo que pasó, pero por algo nos metimos (...) Capaz que me hubiera gustado no haberme metido tanto para poder haber sido amigos, porque es muy buena persona”, afirmó Kike Morandé.

Laura Landaeta criticó a Kike Morandé

Laura Landaeta reaccionó ante estas declaraciones en el programa Que te lo digo, señalando que le llamaba la atención que Kike Morandé hable de perder una amistad con Cecilia Bolocco, ya que, según ella, nunca tuvieron una verdadera amistad. La periodista sostuvo que desde el principio fue un coqueteo con tensión sexual y no una relación de amistad.

“Ellos jamás tuvieron una amistad, desde el comienzo fue ese coqueteo con una tensión sexual que hay como antes de que pase algo, y ya después era un coqueteo cómplice de una pareja”, aseguró la periodista.

Los comentarios desubicados que hacía Morandé acerca de su intimidad con Cecilia Bolocco

Tras ello, la periodista reveló que Kike Morandé solía hacer comentarios irrespetuosos sobre la ex Miss Universo, incluso contando detalles íntimos durante una gira de la Teletón. “En una gira de la Teletón hasta contaba las posiciones sexuales que tenían, entonces cero respeto por Cecilia Bolocco”, sostuvo.

“Ahora él cambia su discurso y sale en esta parada como se arrepentimiento, pero ustedes deben recordar cómo era Kike Morandé: machista, misógino, altanero y prepotente”, añadió.

Más adelante, Laura Landaeta aseguró que Cecoñoa Bolocco estaba muy enamorada de Kike Morandé, pero que en la sociedad de la época, era mal visto que una mujer tuviera relaciones con diferentes hombres. “Yo creo que ella sí estaba muy enamorada de Kike, porque en el fondo la única que tenía algo que perder era ella, porque en ese Chile era de machitos andar con otras mujeres, pero era muy mal visto que una mujer se metiera entremedio”, planteó.

Acerca de un encuentro que tuvo con Kike Morandé durante una gira de la Teletón, Laura Landaeta reveló que el animador hacía comentarios inapropiados sobre su vida íntima con Cecilia Bolocco. “En una gira de la Teletón se tomaba un par de tragos y empezaba a contarle a quien fuera. Una vez lo dijo delante mío. Fue algo que yo escuché. Es irrepetible, pero hablaba de las relaciones sexuales que a él le gustaban”, recordó.

“Yo lo encaré y le dije que era un poco hombre, y desde ahí nunca más he vuelto a conversar con él. No tengo ganas, y creo que él tampoco”, complementó.