“Ellos fueron sanos de cabeza”: Diana Bolocco revela el rol de Cristián Sánchez y la esposa de su exesposo para su reconciliación con este último

Diana Bolocco, junto a su esposo Cristián Sánchez, cerró sus vacaciones en el sur de Chile con una comentada junta familiar que incluyó la presencia de su exmarido, Gonzalo Cisternas. La animadora de Chilevisión compartió fotos de su visita a Puerto Octay, destacando la armonía familiar.

A través de su cuenta de Instagram, Cristián Sánchez quiso resaltar la cercana relación que mantiene con Gonzalo Cisternas, padre de los dos hijos mayores de Diana Bolocco. En sus publicaciones, Sánchez hizo hincapié en no definir a Cisternas como “el ex” de su esposa, sino como un amigo y miembro de la familia.

“Él es Gonzalo, el ex de mi mujer... así lo conocí. Hoy, es el Chalo, un amigo (buen amigo), cariñoso, con un corazón gigante, generoso, noble”, expresó el periodista. Además, subrayó que para él ya no es simplemente “el ex de mi mujer”, sino que es “un actual integrante de nuestra familia”.

Diana Bolocco y la reconciliación con su expareja

Posteriormente, en conversación con LUN, Diana Bolocco reveló el papel que jugó Cristián Sánchez (con quien está casada hace 10 años) y la esposa de su exmarido, para que se reconciliara con Gonzalo Cisternas. Acerca de cómo se dio este acercamiento con su exesposo, la exconductora Gran Hermano Chile comentó: “Fue un proceso largo y difícil. Todas las separaciones son complejas. Construir una relación requiere que ambos pongan de su parte”.

“En el caso nuestro no solamente fuimos los, sino también la mujer de entonces de Gonzalo, Paula, y Cristián”, añadió.

Luego, agregó: “Ellos fueron sanos de cabeza y contribuyeron a esta reconciliación. Fueron clave. Si ellos no hubieran estado dispuestos, habría sido muy difícil. Cristián tiene un corazón ultrageneroso y es súper desprejuiciado, es súper libre para relacionarse con la gente. Entonces él también fue acercándose a Gonzalo y la verdad es que lo quiere muchísimo. Lo encuentra una gran persona”.

Y sobre esta amistad de Cristián Sánchez con su exmarido, Diana Bolocco señaló: “Eso sí que no lo había visto nunca, que la nueva pareja de se lleve bien con el exmarido. Es súper bonito de ver y es un muy buen ejemplo, o mejor dicho, un buen entorno para nuestros hijos. Les ha quitado un montón de estrés”.

Sus hijos también tuvieron un rol

Más adelante, Diana Bolocco se refirió al rol que jugaron sus propios hijos en la reconciliación con su exmarido. “También los hijos de Gonzalo con Paula se empezaron a acercar mucho a Facundo (11) y Gracia (8), porque son de edades parecidas. Entonces, cuando Gonzalo iba a buscar a Pedro y Diego (los hijos mayores, los que tienen en común) a mi casa, sus niños se ponían a jugar con mis hijos chicos. Naturalmente se fue dando un acercamiento”, expuso.

Tras ello, la exconductora de Gran Hermano Chile detalló cómo es la relación de sus hijos con su exmarido. “Se llevan muy bien. Es tan especial esta relación que Facundo el año pasado viajó con mis hijos grandes, sin mí ni Cristián, y estuvo una semana a cargo de Gonzalo en el sur. Sin mentirte, dijo que fueron las mejores vacaciones de su vida, porque lo hicieron cosechar lechugas, ordeñar vacas. Vivió una libertad total en la casa de Gonzalo”, afirmó.

“Él era uno de los más interesados en volver. Y la Gracia también lo quiere mucho. Ellos saben desde siempre que él es mi exmarido y el papá de Pedro y Diego. Ha sido súper natural y Gonzalo tiene mucha llegada con los niños, los trata como adultos, eso sí, le habla de igual a igual (ríe), pero lo quieren mucho”, complementó.

Finalmente, Diana Bolocco definió su presente familiar actual, con la inclusión de su exmarido, como “una linda familia extendida, súper feliz, donde cada uno tiene su espacio y cada uno es. Hay relación de mucho cariño y confianza. Somos una familia sana y creo que todos los adultos hemos sabido poner a los hijos primero”.