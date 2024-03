La más alta desde 2015: inversión extranjera en Chile cerró 2023 con alza de 19,2%

Un análisis sobre el flujo de inversión extranjera reveló que Chile experimentó la mayor alza alcanzada desde 2015. Todo esto, luego que el Banco Central publicó sus informes trimestrales, los cuales incluyeron una revisión de las cifras de inversión extranjera directa (IED) de los últimos dos años.

En concreto, se anunció que durante 2023, el país había recibido un flujo de inversión de US$ 21.738 millones, lo que representaba un incremento de US$ 1.373 millones respecto a las cifras preliminares de febrero pasado, la cuarta cifra más alta en la serie histórica de los últimos 20 años. “El alza del flujo de inversión extranjera directa que recibió Chile en 2023 se estableció en un 19,2%”, explicaron desde InvestChile.

En términos porcentuales, esta cifra revisada para 2023 marcaba un incremento del 50% con respecto al promedio de la serie histórica y un 36% con respecto al promedio. “Respecto a la composición de la IED en 2023, las participaciones en el capital se ajustaron a US$ 10.704 millones, seguidas de la reinversión de utilidades con US$ 8.844 millones y en tercer lugar se ubicó la deuda relacionada, con US$ 2.189 millones”, explican.

Las cifras más altas

El ministro de Economía, Nicolás Grau, celebró esta revisión al alza de las cifras de inversión extranjera, declarando que 2023 se posicionaba como el año con el mayor flujo de inversión desde 2015. En sus palabras, “21.738 millones de dólares representan la mayor inversión extranjera en la última década, lo que demuestra una creciente confianza de los inversionistas en Chile”.

Al respecto, la directora de InvestChile, Karla Flores, señaló que “estamos atrayendo al país inversión que aporta con innovación, tecnología, capacitación y buenas prácticas, y cuyo efecto no solo consolida nuestro liderazgo regional en sectores clave como infraestructura tecnológica o los relacionados con soluciones para la descarbonización, como minerales críticos y energías limpias; sino que también genera una serie de impactos relevantes en nuestras regiones, fomentando y diversificando su tejido económico y generando más y mejores oportunidades de empleo”.

Además, finalizó asegurando que “la inversión extranjera nos ayuda a dar saltos de calidad en sectores donde requerimos avanzar rápidamente; es un motor económico que tenemos que cuidar y potenciar entre todos”.