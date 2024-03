Sencillos y cómodos: Los “outfit’s” de las influencers chilenas en el primer día de Lollapalooza 2024

Este viernes marcó el inicio de uno de los eventos más esperados del año, el festival que pone fin al verano: Lollapalooza 2024. Con miles de asistentes, incluyendo a reconocidos influencers, el ambiente se llenó de la energía característica de este espectáculo que puedes seguir a través de ADN.cl.

Entre la multitud, destacaron diversas personalidades chilenas, como Alessia Traverso y Skarleth Labra, conocidas por su participación en Gran Hermano, la cantante Emilia Dides, y la modelo y presentadora de televisión Catalina Vallejos.

Estos rostros conocidos no dudaron en posar para las cámaras de ADN.cl, revelando que la tendencia de este Lollapalooza 2024 son los crop top y los pantalones anchos, fusionando comodidad y estilo en cada atuendo.

Para Skarleth Labra esta es su primera experiencia en el festival. Con una sonrisa radiante, compartió sus expectativas con ADN.cl: “Están muy altas, espero pasar un buen rato, bailar mucho y, por supuesto, tomar muchas fotos para compartir en Instagram”.

La influencer también reveló que su artista más esperado es el icónico intérprete de “Chimbita” y “Malibú”, Feid. De hecho, confesó haberse inspirado en el estilo característico del artista para su outfit de hoy. “Siempre escojo mis looks a última hora. Este lo escogí ayer. Ahora me inspiré en el Ferxxo, por los pantalones ”, comentó.

Por su parte, Alessia Traverso, reconocida por su participación en The Voice Chile y Gran Hermano, expresó su emoción por poder disfrutar del festival en compañía de amigos y escuchar a bandas que rara vez visitan Chile. “Me encantan los conciertos, me encanta la música. Así que nada, poder disfrutarlo también con amigos y escuchar especialmente a bandas que probablemente en solitario, es poco probable que vengan a Chile, es una oportunidad muy bonita, así que nada, estoy muy feliz por eso”, concluyó.