“Me gustan mucho las rockeras”: Alessia Traverso menciona cuáles son sus bandas favoritas de Lollapalooza y qué meta tiene ante este festival

Este viernes comenzó Lollapalooza, un mega evento musical que será seguido por las radios de Prisa Media, como ADN. Y una que se encuentra en este primer día del festival que se desarrollará hasta el domingo 17 en el Parque Cerrillos, es Alessia Traverso, la joven cantante que se hizo conocida luego de su participación en el popular reality Gran Hermano Chile.

En conversación con ADN.cl, la joven artista, que hace poco sacó una canción con Américo, reveló cuáles son sus bandas favoritas entre las que se presentarán en Lollapalooza. “Me gusta mucho Limp Bizkit, Blink, The Offspring y el Kid Voodoo”, mencionó la chica que se destacó en el reality de Chilevisión.

Más adelante, la exparticipante de Gran Hermano Chile entregó su opinión acerca de la cartelera de esta edición de Lolla. “A mí me gusta mucho, especialmente por las bandas como rockeras, me gusta mucho Limp Bizkit y me gusta mucho The Offspring también, así que sí, súper contenta”, afirmó.

Y luego, agregó: “Me encantan los conciertos, me encanta la música. Así que nada, poder disfrutarlo también con amigos y escuchar especialmente a bandas que probablemente en solitario, es poco probable que vengan a Chile, es una oportunidad muy bonita, así que nada, estoy muy feliz por eso”.

Sueña con presentarse en Lollapalooza

Posteriormente, al ser consultada acerca de si le gustaría presentarse alguna vez en el escenario de Lollapalooza, Alessia Traverso: “Me encantaría, me encantaría. De hecho, bueno, probablemente hay una gran trayectoria que me falta para llegar a eso. Pero estamos trabajando con el Coco, que es mi productor en un proyecto muy bonito, vamos a sacar varias canciones, pero las vamos a ir sacando a poco para hacer después de un álbum. Así que nada, estoy muy contenta”.

Finalmente, Alessia se refirió al casting para la segunda temporada de Gran Hermano Chile. “Desearles mucha suerte a los nuevos participantes, como consejo que se informen harto de lo que es la experiencia, porque yo creo que hay varios tips que es importante saber antes de postular. Y nada, desearles mucha suerte, es una experiencia muy bonita, así que si quieren aprovéchenla al máximo”, concluyó.