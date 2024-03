“Para mí es un honor y un placer estar acá. Te juro me da una sensación muy extraña. Más encima en este evento todos me saludan como si fuera mi cumpleaños, te juro”, fue lo primero que dijo Rantés Verdugo Peromarta, el humorista e influencer conocido “Ranty”, al ser consultado por ADN.cl sobre su experiencia como rostro de una marca en Lollapalooza.

Tras ello, Ranty reveló cuáles son sus expectativas con respecto a esta edición de Lollapalooza. “Con harta emoción, estoy muy contento, muy agradecido. Motivado también. En este fin de semana, el cariño de la gente está bacán, mucha buena onda. Así que voy con todo a conocer a mi banda favorita que es Blink 182, mi banda favorita de la infancia y mañana voy con todo”, comentó.

Estará en el escenario junto a Jared Leto

Más adelante, el humorista e influencer reveló la sorprendente invitación que le hizo un reconocido cantante y actor ganador de un Oscar. “Se viene muy entretenido, de hecho, me escribió personalmente Jared Leto, tengo el mensaje real en Instagram (...) vamos a mostrar evidencia exclusiva a radio ADN, en donde Jared Leto me escribió y me dijo: ‘¿Quieres ser parte de la última canción? Te voy a invitar al escenario’”.

“Yo pensé que era una cuenta falsa, te lo juro por Dios y la verdad es que lo subí en mis historias, la gente no me creía, es real. Mira, vamos a corroborarlo, Jared Leto, 11,5 millones de seguidores, mensaje, ahí está el mensaje. Yo no lo podía creer, no lo podía creer, me escribió, me dijo que si quería ser parte de la última canción. Así que voy a estar con 30 Seconds to Mars, apoyando a la banda de Jared Leto”, añadió.

Luego, agregó: “Ahí voy a estar, no lo puedo creer, verdad, este es mi año, definitivamente, estoy muy contento. Se vienen hartas cosas interesantes también. Así que ojo, atentos, porque se vienen anuncios importantes esta semana”.

Finalmente, acerca de su posible participación en reality de Canal 13, ¿Ganar o servir?, Ranty señaló que “son rumores, son rumores, cositas que dice Canal 13. Puede ser verdad, puede ser mentira. Hay que estar atentos a lo que sucede durante la semana, no confirmo, pero tampoco descarto absolutamente nada. Así que sí, este es mi año”.

