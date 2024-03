Lollapalooza Chile 2024: ¿A qué hora abren las puertas hoy del Parque Cerrillos?

Este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 el Parque Cerrillos será el epicentro de Lollapalooza Chile 2024, el festival musical más grande del año que cumple doce años en el país.

Con jornadas que incluyen presentaciones de más de 100 bandas y nombres como Limp Bizkit, Blink-182, SZA o Sam Smith, el encuentro tiene seis escenario multitudinarios.

Con una variada cartelera durante su primera jornada, en días previos la organización anunció los principales detalles a considerar, incluyendo los horarios para el público.

¿A qué abren las puerta de Lollapalooza Chile 2024 hoy, el sábado y el domingo?

Las puertas de Lollapalooza Chile 2024 hoy se abren a las 12:00 horas y el ingreso estará habilitado hasta las 22:30 horas del mismo viernes.

Así, los horarios antes indicados se mantendrán durante el sábado y el domingo y se deberá esperar hasta las 12:30 para ver los primeros shows en vivo.

En la primera jornada de música los que abren son Machuca en el Banco de Chile Stage; en la segunda el turno es de Lua Lacruz en Perry’s Stage; y en la tercera LSV también en Perry’s.

En tanto los cierres musicales no deberían ir más allá de las 23:30 el viernes y sábado. Mientras, el domingo SZA, The Driver Era y Above & Beyond solo tocarán hasta las 23:00.

De cualquier forma tanto el Metro de Santiago como la red de buses de locomoción colectiva anunciaron cambios en su funcionamiento con la idea de reforzar la salida en la noche. Pincha aquí para conocer los detalles de ambas modalidades.