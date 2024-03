¿Qué artistas y bandas se presentan el primer día de Lollapalooza Chile 2024? Horarios y escenarios confirmados

A partir del viernes de esta semana se desarrolla Lollapalooza Chile 2024, el masivo evento musical que tiene lugar en el Parque Cerrillos en Santiago.

Con un variado line up de artistas, el encuentro se extiende desde el 15 de marzo hasta el 17 del mismo mes y ya tiene definidas todas sus coordenadas.

Lollapalooza Chile 2024: estos son los escenarios, artistas y horarios del primer día

Según se anunció con anterioridad, el encuentro tendrá seis escenarios donde se cuentan Cenco Malls, Banco de Chile, Alternative, Perry’s , Kidzapalooza y Lotus.

Precisamente ahí se repartirán artistas como Feid, Limp Bizkit, El mató a un policía motorizado, Ceaese, Pulentos o Los Pericos.

Con una apertura de puertas planificada para el mediodía, el primer show parte a las 12:30 con Machuca y termina cerca de las 23:30 con Meduza, en Banco de Chile, y Bresh en Perry’s Stage.

Revisa en la siguiente infografía el detalle de las presentaciones:

Lollapalooza Ampliar

Más allá de las primera jornada, durante el sábado 18 el plato fuerte será Blink-182, pero también se presentarán nombres como The Offspring, Arcade Fire, The Blaze y Diplo.

El cierre del domingo 18 estará marcado por nombres como SZA, Phoenix, Sam Smith, The Driver Era y Above & Beyond.

¿Cómo ver la transmisión de Lollapalooza Chile 2024?

La versión número 12 del encuentro en territorio nacional contará con una transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de Pluto TV y Chilevisión.

Dichas señales mostrarán los diversos espectáculos, entrevistas con los protagonistas y contenido especial.