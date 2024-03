Boric reitera apertura a posible apoyo de FFAA en seguridad, pero aclara: “Los militares no pueden cumplir una labor equivalente a las policías”

Durante su visita a la región del Maule, este miércoles, el Presidente Gabriel Boric se volvió a referir a la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en Chile, esto, luego de la petición levantada por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Si bien el Mandatario se había mostrado abierto a pedir colaboración militar “en algunas funciones específicas”, la tarde de esta jornada recalcó que “no es labor de los militares estar en las poblaciones haciendo control del orden público porque esa labor le corresponde a las policías”. En esa línea, el Jefe de Estado hizo hincapié en que los militares no están entrenados para este tipo de tareas, reiterando la importancia de respetar los roles y funciones de cada institución.

“Específicamente en seguridad, la situación, desde mi punto de vista, es efectivamente grave, porque han existido desde un buen tiempo a esta parte, bandas que se han instalado en Chile y han llevado adelante delitos de una tremenda violencia. Y por eso, durante nuestro gobierno ha habido un cambio en Carabineros. Esto, más allá de que lo diga yo, pregúnteselo al general director de Carabineros (...) En la macrozona sur, hoy día prácticamente a nivel público, no es el principal tema de debate. Hemos logrado disminuir en un 57% las agresiones en La Araucanía y la provincia de Arauco (...) porque pareciera que las cosas buenas no se ven (...) eso pareciera que algunos actores políticos tampoco quisieran reconocerlo”, agregó el Presidente Boric.

En materia de delincuencia urbana, en particular en la Región Metropolitana, el líder del Ejecutivo indicó que la situación “efectivamente es grave y ahí todavía tenemos muchísimo que hacer”. Bajo ese contexto, y sobre el tema de los militares, la máxima autoridad nacional afirmó: “Los militares no están entrenados para hacer control del orden público. Por lo tanto, no es labor de los militares estar en las poblaciones haciendo control del orden público porque esa labor le corresponde a las policías”.

“Desde ese punto de vista, a mí me parece que ese tema hay que zanjarlo ya: los militares no pueden cumplir una labor equivalente a las policías. Dicho esto, si es que logramos tener un acuerdo con los militares, respecto a ciertas labores que eventualmente pudieran, que liberen a policías para poder realizar justamente estas intervenciones, como la que se hizo ayer en la toma de Maipú, nosotros estamos totalmente disponibles, no solamente para evaluarlo, sino para implementarlo con todas las exigencias que eh demande la ley”, complementó.