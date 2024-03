“Es una falta de responsabilidad”: Evelyn Matthei critica idea de alcalde Vodanovic de sumar a militares en labores de seguridad ciudadana

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo una reunión este martes con la ministra del Interior, Carolina Tohá, donde se abordaron diversos temas de seguridad. En el transcurso de la reunión, el edil de Maipú expuso la necesidad de contar con la presencia de militares en su comuna, una idea que recientemente fue cuestionada por la alcaldesa Matthei.

Específicamente, Tomás Vodanovic solicitó “la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna”, con responsabilidades claramente definidas y delimitadas.

El alcalde argumentó que es fundamental que el Estado disponga de todas sus herramientas para garantizar la seguridad ciudadana, y que el apoyo militar en sectores específicos y para funciones determinadas sería de gran ayuda en Maipú.

En este sentido, Tomás Vodanovic solicitó a la ministra del Interior que “considere seriamente el apoyo de presencia militar en ciertos sectores de infraestructura crítica y barrios más complejos de Maipú”.

La alcaldesa Matthei criticó la propuesta de Vodanovic

Recientemente, en un punto de prensa, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei cuestionó la propuesta de su par de Maipú, Tomás Vodanovic. “Los militares no están entrenados para las ciudades. Entonces, mi pregunta es, ¿los van a entrenar? ¿Les van a dar otro tipo de equipamiento? Y si llegan a tener que disparar, ¿los van a defender o los van acusar por violación de derechos humanos?”, planteó.

“Entonces, la verdad es que es bien fácil pedir cosas, pero yo no le veo ninguna viabilidad, porque efectivamente, es que sucede que no hay ni siquiera todavía un reglamento del uso de la fuerza. Y mientras eso no ocurra, yo creo que es una falta total de conciencia y una falta de responsabilidad pedir militares en la calle”, añadió.