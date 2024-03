Presidente Gabriel Boric no se cierra a solicitar “colaboración en algunas funciones específicas” de militares

En el marco de su gira por la Región del Maule, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a las solicitudes de alcaldes y otras autoridades respecto a utilizar a militares en las calles, ante la crisis de seguridad que afecta al país.

En conversación con Radio Condell, el Mandatario señaló que actualmente hay “una discusión que se está dando en Chile, una de largo aliento, y que tiene que ver con cuáles son las funciones que deben cumplir los militares en tiempos de paz, en un país que no tiene amenazas significativas de guerras exteriores”

“Los militares, y lo han señalado ellos mismos, no tienen una capacitación para realizar funciones de orden público, pero desde nuestra perspectiva pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a las policías que sí están preparados para aquello”, afirmó el jefe de Estado.

No obstante, aclaró que esto “requiere también modificaciones legales, y yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo mediante la Ley de Infraestructura Crítica, algo que tiene que ser discutido en el Congreso”.

“Pero esa discusión en el Congreso se demora siempre, y por eso nosotros estamos proponiendo, y lo estamos conversando con los partidos, algunos mecanismos que sean más rápidos. Por ejemplo, una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto, y que no tenga que pasar la discusión larga del Congreso en un decreto que sea transitorio, como lo que hicimos en las fronteras en la zona norte”, aseveró.

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric reiteró que “hay alternativas, y nosotros las estamos trabajando en conjunto con las diferentes fuerzas”.