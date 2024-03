Nicki Nicole al borde de las lágrimas: “El amor si un día se acaba, entonces no hubo amor”

La reciente ruptura entre la cantante argentina Nicki Nicole y el artista mexicano Peso Pluma, anunciada a mediados de febrero, ha sido el tema candente en las redes sociales. La confirmación de la separación llegó de boca de Nicki Nicole, quien compartió un mensaje en Instagram expresando su dolor por una supuesta infidelidad por parte de su expareja.

Con palabras llenas de desencanto, Nicki Nicole destacó la importancia del respeto en el amor y anunció su decisión de alejarse. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió la cantante en su publicación, acompañada de la eliminación de todas las fotos que la vinculaban con Peso Pluma.

Aunque ni Nicki Nicole ni Peso Pluma han dado declaraciones públicas sobre la ruptura, la cantante decidió romper el silencio de una manera muy emotiva. Durante uno de sus últimos conciertos en el Estadio Movistar Arena, en Argentina, interpretó una canción que parece estar dedicada al cantante mexicano, según informan medios argentinos.

Durante su actuación, Nicki Nicole cantó fragmentos de la canción, visiblemente conmovida, mientras el público observaba en silencio. “Entendí que el amor si un día se acaba entonces no hubo amor y que las espinas también hacen parte de la flor”, entonó la joven, compartiendo sus sentimientos a través de la música.

“Qué voten el precio, pero es que yo tengo valor, sé que es un jugador, pero conmigo bebé, te equivocas, yo todo te di y como si nada te fuiste con otra, pero yo me curo solita, no es la primera vez que estoy rota. Ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota”, cantó la artista argentina.

En los videos que se han hecho virales en plataformas como TikTok, se puede ver a Nicki Nicole con los ojos llenos de lágrimas, emocionada hasta el punto de abandonar el escenario al finalizar la canción. Su actuación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores expresan su apoyo y solidaridad hacia la cantante en este difícil momento personal.