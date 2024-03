Afirman que Tonka Tomicic firmaría millonario contrato para llegar a una nueva casa televisiva

Tonka Tomicic es objeto de rumores en los últimos días sobre su posible llegada a la cadena televisiva TV+. Esto surge luego de que terminara su contrato con Canal 13 después de 14 años de trabajo, en medio del llamado Caso Relojes, donde su exmarido estaría implicado.

Según los informes, Tonka Tomicic estaría explorando nuevas oportunidades laborales y, según Manu González, estaría a punto de comenzar dos proyectos en TV+. González reveló detalles en Zona de Estrellas, señalando que la exrostro de Canal 13 estaría programada para tener una reunión durante esta semana para finalizar los detalles de presupuestos y contenidos para sus programas.

Uno de los proyectos mencionados sería un programa misceláneo, un magazine con diversos contenidos y temáticas, que no sería necesariamente matinal y que contaría con la participación de invitados. Este programa, según González, estaría franjeado. Además, se menciona que llegaría otro programa de tipo info-comercial.

Algunos famosos de TV+ no estarían felices con el arribo de Tonka

El periodista español destacó que la llegada de Tonka con estos dos proyectos estaría asociada a un presupuesto inicial de alrededor de 6 millones de pesos. Sin embargo, González señaló que, según sus fuentes, no todos en TV+ estarían felices con esta llegada.

Según los reportes, algunos rostros de TV+ no estarían contentos con la llegada de Tonka Tomicic, no por ella como persona, sino por el posible impacto económico que esto tendría en la distribución de sueldos en el canal. Se menciona que algunos famosos de la farándula podrían no ver con buenos ojos la asignación de recursos hacia la llegada de la exconductora de Canal 13.

“A mí me dicen que habría rostros, compañeros de TV+, que no estarían en absoluto contentos con esta llegada. Parece ser que habría algunos rostros, que sobre todo a la hora de haber renovado sus contratos, se les dijo que más o menos los sueldos tendrían que ser iguales... O sea, no es contra ella directamente, porque lo que me cuentan es que como persona no tienen ningún problema con ella”, expuso Manu.

“Y me comentan que precisamente no serían los rostros-rostros los que estarían más en desacuerdo (...) Habría una serie de famosos que no verían con buen ojo la llegada de Tonka Tomicic, no por ser ella, no contra la persona de Tonka Tomicic, sino contra efectivamente el desembolso de 6 millones en principio”, añadió.

Entre los rostros destacados de TV+ se encuentran José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña, Patricia Maldonado, Jordi Castell, Daniella Campos, Julia Vial, Kenita Larraín, Michael Roldán, entre otros. Además de Pancha Merino y Pedro Engel, quienes son conocidos amigos de Tonka Tomicic y a quienes les envío un saludo para el estreno de su programa Pedro y Pancha.