“No se podía ni parar de la silla”: Cecilia Gutiérrez revela episodio de Jean Paul Pineda en bar días previos a agredir a Faloon

El nuevo capítulo del podcast Bombastic, conducido por Cecilia Gutiérrez, estuvo centrado en relaciones fallidas de la farándula nacional, analizando entre ellas, la situación de violencia doméstica protagonizada por Faloon Larraguibel y su esposo, el futbolista Jean Paul Pineda.

Este episodio, que salió a la luz el Día Internacional de la Mujer, ha generado un intenso debate sobre las relaciones tóxicas en el mundo del espectáculo.

Ante esto, Cecilia Gutiérrez compartió detalles impactantes sobre el caso, resaltando el papel crucial que jugó el hijo de la pareja, de tan solo siete años, al alertar a las autoridades sobre el ataque a su madre. La periodista profundizó en la tumultuosa relación entre Faloon y Pineda, detallando las dificultades que enfrentaron, incluyendo acusaciones de violencia doméstica e infidelidades.

“Fue el hijo de siete años de ambos que llamó al conserje para avisar que su mamá estaba siendo agredida por su papá”, afirmó la comunicadora, subrayando la gravedad del incidente.

“Un problema de adicciones”

La conductora del podcast también analizó el estado de salud de Pineda, señalando que “esto habla de un problema de adicciones”, y reflexionó sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo.

Es más, en esa línea, Gutiérrez reveló un episodio protagonizado por el futbolista días antes de golpear a su pareja. “A mí me llegó un video y una fotografía de él, esa misma semana, en un pub en La Florida, él está alcoholizado, no se podía ni parar de la silla y con el pub cerrado, él no se podía mover de la silla, y lo que me cuentan las personas que me mandaron el video, a las que conozco, él estuvo carreteando toda la noche con amigos y se fueron los amigos y lo dejaron solo con la cuenta y él no tenía plata para pagarla”, relató.

El futbolista Jean Paul Pineda fue detenido por violencia intrafamiliar contra Faloon Larraguibel en su domicilio en La Florida. Según reportes preliminares, Pineda llegó en estado de ebriedad y comenzó a golpear a su esposa después de despertarla para reclamarle una supuesta infidelidad.

Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien en esa situación, puedes llamar al 1455, teléfono de orientación en casos de violencia contra la mujer, o al 149 de Carabineros.