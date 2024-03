“Me están bloqueando trabajar”: Jens Buss expone su conflicto con Deportes Antofagasta y la ANFP

Santiago

Una verdadera teleserie ha sido la carrera futbolística del lateral Jens Buss, quien había llegado a acuerdo para dejar Deportes Antofagasta y firmar con Cobresal, cuestión que le permitiría incluso jugar Copa Libertadores.

Sin embargo, el jugador de 27 años debió recurrir al Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) para denunciar el hecho de no ser habilitado para jugar al elenco de El Salvador, pese a que pagó 40 mil dólares para finiquitar anticipadamente su contrato con el cuadro puma.

“Generalmente, los clubes te mandan el finiquito y uno va a la notaría, pero me dijeron que tenía que firmarlo en Coquimbo, Copiapó o Antofagasta solamente. No me hice problema, fui a una en Coquimbo, donde me junté con la contadora de Antofagasta y me encuentro con la sorpresa de que el finiquito no estaba firmado por el club, usado para tapar ciertas cosas hacia atrás. Quise poner mi reserva de derecho, como cualquier trabajador, y ahí fue cuando la contadora empieza a hablar con alguien y me dice que, bajo esas circunstancias, ella no está autorizada a firmar el finiquito”, explicó Jens Buss en diálogo con ADN Deportes, explicando la serie de problemas que ha vivido pese a llegar a acuerdo para jugar en Cobresal, buscando destrabar legalmente su salida de Deportes Antofagasta.

“Fui a Copiapó a hacerlo de nuevo, le aviso a la contadora y me dijo que no había problema, que el finiquito estaba ahí. Lo firmo, ya estaba firmado por el club de nuevo, se timbra y cuando estoy saliendo me dicen que la firma estaba mala. Con el finiquito firmado, que ya estaba legalizado, fui a firmar con Cobresal y después me enteré de que Jorge Sánchez (presidente de Antofagasta) había avisado a la ANFP que la firma que estaba no era la de ellos, lo que es absurdo, cuando ellos me mandaron para la notaría en vez de mandarme los documentos a mi casa”, remarcó, cuestionando el respaldo que el ente rector del fútbol chileno le han dado a los “pumas”.

“Legalmente, yo ya no soy jugador de Deportes Antofagasta y la ANFP lo está desconociendo, no sé por qué. Es muy raro. En la ANFP me dicen que no me pueden habilitar con Cobresal, aun cuando tengo contrato firmado. No me han dado ninguna respuesta. No me han dicho nada claro, es todo una nebulosa de la que uno no puede salir. No es mi problema. Yo pagué para salir del club, firmé un finiquito y me están bloqueando trabajar, que es un derecho. Es todo muy raro lo que ha pasado”, concluyó Jens Buss, que ante este problema no ha podido jugar en lo que va del año.