Gonzalo Fierro aplaude la actitud de la U para ganar el Superclásico: “Trataron mucho con remates de media distancia, algo que no hizo Colo Colo”

Santiago

Al momento de analizar las repercusiones del Superclásico, en Los Tenores de la Tarde conversaron con el exvolante de Colo Colo, Gonzalo Fierro, que comentó su percepción del triunfo de la U de Chile en el Monumental.

“Fue una jornada triste, las expectativas durante la semana pensaban que iba a ser un año más que se mantendría la paternidad, pero desde el primer minuto se notó que la Universidad de Chile tenía ganas de romper la racha y lo demostró durante los 90 minutos”, dijo, haciendo la comparación también cuando él fue parte del equipo albo que rompió una racha similar, cuando vencieron a Cobreloa en Calama en 2022, tras 23 años sin victorias allí.

“Es una felicidad enorme, me tocó romper esa racha, era muy joven y entiendo a los jugadores jóvenes de la U, era solo alegría. En algún momento iba a pasar, no todo dura por toda la vida. La U no hizo un gran partido, pero fue inteligente, sobre todo en los primeros minutos, donde salió a presionar a Colo Colo y lo hizo ver bastante mal”, explicó Gonzalo Fierro, haciendo un análisis futbolístico de los problemas de Colo Colo.

“Antes del partido, todos estaban conformes con el esquema de Almirón. Era el 11 ideal, con lo que veía realizando. Después del partido, claramente a Colo Colo le faltó un 9 de área, Palacios no se pudo conectar como venía haciendo. Zavala había marcado diferencias y el que haya salido reemplazado da cuenta que Colo Colo no se encontró con el partido, pero también es mérito de la U, de salir a buscar el partido desde el primer minuto, tener la posesión cuando tenía que hacerlo. Lo que más me gustó de la U es que trató con remates de media distancia, algo que no hizo Colo Colo”, aseguró, defendiendo también a Arturo Vidal de las críticas por su juego en el Superclásico.

“Buscar un culpable en un jugador no es tema. Colo Colo no se encontró, pero el segundo tiempo fue muy bueno y salió a buscarlo. La U fue inteligente en mantenerse atrás con dos líneas de cuatro. Quizá la gente esperaba que rindiera más, pero hay que entender que venía de mucha inactividad durante la semana, lo venían cuidando”, concluyó Gonzalo Fierro, que el 23 de marzo jugará en un amistoso que trae a Chile a Ronaldinho y, el día siguiente, participará de la despedida de Jaime Valdés.