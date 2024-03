“Hay de todo, para todos los gustos”: Dueño de botillería El Cielo entregó detalles del remate que hará su empresa

En el Ciudadano ADN siempre estamos atentos a historias de la vida cotidiana. Es por eso que tuvimos la oportunidad de conversar con Pablo Villalba, dueño de la icónica botillería El Cielo, a raíz del remate de licores y muebles por millonarias deudas.

“Todo partió hace 65 años, con mis papás. Ellos iniciaron una pequeña botillería en el Barrio Bulnes y después en San Pablo lograron hacer dinero, por lo que se compraron la propiedad. Mi padre, bien comerciante, vendió esa propiedad y se compró una quinta de recreo en Quinta Normal”, relató Villalba al inicio de la conversación.

Siguiendo con su relato, el comerciante contó que su padre fracasó con su proyecto de la quinta de recreo. Fue en ese contexto en el que llegó a hacer negocios al barrio San Diego, en donde empeñó algunas joyas en La Tía Rica. Con ese dinero, contó Villalba, su padre arrendó el local de al lado. “Los primeros días que abrió era grito y plata. Prácticamente el local fue caído del cielo y por eso le pusieron El Cielo”, recordó.

El Cielo, historia de un ícono de San Diego

De acuerdo al comerciante, su padre falleció en el año 2002, razón por la que tomó la dirección del buque. “Llegamos a tener buena venta del 2013 al 2014, hicimos crecer bastante el negocio. Del 2014 para el 2015 vinieron algunos pedidos de la Municipalidad para hacer actualizaciones que no correspondían y al final llegamos a una clausura”, detalló.

En esa misma línea, Villalba comentó que entre el 2015 y el 2016 fueron clausurados, lo que derivó en una baja en sus ventas. “Desde el 2017 al 2018 íbamos en subida de nuevo, pero el 2019 vino una caída en el rubro de licores que nos afectó a todos en el rubro, prácticamente a un 25, 30%. Creo que eso era un anticipo de la crisis social”, señaló.

Así las cosas, el dueño de la botillería El Cielo explicó que desde el período del estallido social y pandemia, su negocio no pudo levantarse. “Tratamos de conseguir dinero y algunos proveedores nos ayudaron bastante pero no pudimos. Y era cosa de tiempo, porque tratamos de vender una propiedad grande y no se pudo” aseguró.

A pesar de todo lo relatado, Villalba expresó que “estoy con ganas de levantar otro Cielo y con cuerda para rato”.

Más información sobre el remate

El remate de la botillería El Cielo se realizará este jueves 14 de marzo desde las 11 de la mañana. Será 100% online y en él se podrán encontrar diversos artículos como muebles y equipos de sala, oficina y bodega, así como 6.500 botellas de licores y vinos.

“Dejé hartas botellas y hay unas partidas de absenta. Hay de todo, para todos los gustos”, aseguró.

En esa misma línea, Villalba explicó que para participar en el proceso hay que inscribirse de manera online y “hay que dar un depósito de $500.000 cuando las compras son bajo el millón y, si son sobre este, hay que poner $1.000.000″.