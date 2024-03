Distribuidora “El Cielo” rematará más de 12 mil botellas de bebidas alcohólicas

El remate de más de 12 mil botellas de licores se llevará a cabo el próximo jueves 14 de marzo. Todo esto, debido a la liquidación forzosa de “El Cielo”, una distribuidora de bebidas alcohólicas que acumuló deudas millonarias con cuatro licorerías.

En concreto, en abril de 2022, el 13.º Juzgado Civil de Santiago recibió, en una demanda ingresada por cuatro empresarios, una solicitud de liquidación forzosa en contra de “El Cielo” por una deuda total que supera los $500.000.000, según consignó La Segunda. La empresa debía $244.674.954 a la Compañía Pisquera de Chile; $17.922.197 a Capel; $206.417.589 a Viña San Pedro; y $7.498.915 a Viña Francisco de Aguirre.

La deuda debió saldarse hasta el 21 de enero de 2022, hecho que nunca ocurrió. “A pesar de la celebración de la escritura pública en comento, Distribuidora El Cielo SpA., no ha cumplido con lo allí pactado. En efecto, no ha pagado la deuda en la fecha convenida”, señala parte de la demanda, según The Clinic.