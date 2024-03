“El día de mañana...”: Gisella Gallardo deja la puerta abierta a una reconciliación amorosa con Mauricio Pinilla tras cocinar juntos en Top Chef VIP

Mauricio Pinilla sorprendió al aparecer como invitado en un episodio reciente de Top Chef Vip, generando especulaciones sobre una posible reconciliación con Gisella Gallardo, quien lo convocó para recibir su ayuda en la preparación de un plato. Durante el programa, el exfutbolista expresó su alegría por acompañar a su expareja en la cocina y recordó sus experiencias culinarias compartidas.

“Estoy feliz de estar aquí y acompañar a Gissella. Tenemos muchas batallas en la cocina juntos. Yo he sido manduqueado toda la vida, así que no será la excepción en esta oportunidad para ayudar”, dijo Pinilla en Top Chef VIP.

Gisella no niega una posible reconciliación con Pinilla

En este contexto, Gisella Gallardo abordó los rumores de una posible reanudación de su relación con Mauricio Pinilla. Durante una entrevista con Michael Roldán en el programa Sígueme (TV+), la aspirante a chef negó haber retomado su relación, pero dejó abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro.

“Gissella me dice que ellos tienen una relación cordial de mucha, mucha buena onda. Me dice ‘de hecho, él me está ayudando mucho en lo que es toda la pega’”, compartió el periodista durante la conversación. La misma Gisella aseguró que, por el momento, la relación es de “solo buena onda”. Además, enfatizó que no puede descartar completamente una reconciliación en el futuro, pero que en el presente su relación con Pinilla se limita a una amistad colaborativa.

“De verdad, sólo buena onda. No puedo decir nunca, porque el día de mañana no sé, pero hoy en día es solo eso”, aseguró Gisella Gallardo sobre el presente de su relación Pinilla.

La participación de Mauricio Pinilla en Top Chef Vip no solo generó atención por sus habilidades culinarias, sino que también avivó las especulaciones sobre su relación con Gisella Gallardo. La pareja, que ha experimentado altibajos en el pasado, parece estar construyendo una relación amistosa y colaborativa, según lo expresado por ambos en medios de comunicación.