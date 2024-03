Ricardo Gareca justifica el retorno de Eduardo Vargas a La Roja: “Es un jugador que me gusta y lo quiero ver” / ANFP

Santiago

A diferencia de procesos anteriores, Ricardo Gareca fue el encargado de entregar la nómina de la selección chilena y defender ante los medios de comunicación sus elecciones.

Todo de cara a los amistosos que tendrá ante Francia y Albania. “Estamos para medirnos con dos selecciones importantes, una subcampeona del mundo y otra en un proceso importante (...) El objetivo mayor es el Mundial, pero no significa que en lo de ahora no importa el resultado. Voy a estos partidos a ganar, es la mentalidad que quiero para todos nosotros. Lo más importante es llegar de la mejor manera a las eliminatorias. Por supuesto que está la Copa América y los amistosos, pero hay objetivos preponderantes”, recalcó el “Tigre”, quien defendió el llamado de Eduardo Vargas, que no era convocado desde marzo de 2022.

“Siempre tienen que considerar la actualidad del jugador, la vigencia y el gusto del entrenador. Nos vamos a tener que poner de acuerdo. Es un jugador que me gusta y lo quiero ver. Es algo a tener en cuenta, pero tengo la opción de poder verlo y que lo vean, ver en qué estado está”, reconoció Ricardo Gareca, junto con valorar el retorno de Claudio Bravo.

“Es alguien que particularmente nos ha gustado. Aunque ahora es suplente en el Betis, queríamos tenerlo y evaluar en qué estado está. Está entrenando de forma normal. Lo que espero en estos partidos es conocer mejor a los jugadores y tratar lógicamente de sacar buenos resultados”, señaló, además de argumentar el regreso de Mauricio Isla a La Roja, tal como él anticipó semanas atrás en diálogo con Los Tenores.

“Viene teniendo una regularidad. Dentro de la conversación que tuve con él, nunca me manifestó no tener interés en estar en la selección chilena. Mi inquietud era si estaba interesado en la selección y me dijo que todavía tenía la ilusión de ser convocado. Siempre ha sido un jugador de nuestro agrado, vimos una buena posibilidad verlo después de tanto tiempo”, enfatizó en la sede de la ANFP.