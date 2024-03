Cindy Nahuelcoy acude al autodespido para poner fin a su vínculo con la ANFP

Chile

Durante la jornada de este viernes, la árbitra nacional Cindy Nahuelcoy presentó su carta de autodespido en la ANFP para ponerle fin a su vínculo contractual con el ente rector del fútbol chileno.

Según información de ADN Deportes, la réferi tomó esta decisión acusando graves incumplimientos a las obligaciones del contrato de trabajo por parte del empleador.

La jueza asistente de 35 años volvió a los entrenamientos en Quilín en enero pasado, luego de todo lo que vivió el 2023, donde fue castigada con 30 partidos. Durante el periodo en el que estuvo alejada del arbitraje, se dedicó a un par de emprendimientos, como la fonda que instaló para las Fiestas Patrias y la botillería que abrió en la comuna de Pudahuel justo antes de Año Nuevo.

Hace dos meses, Cindy Nahuelcoy había dado algunas señales sobre este adiós al arbitraje, al menos, en el fútbol profesional. “Soy muy feliz arbitrando, pero también me gustan otras cosas. Siento que ya cumplí mis metas, no me quedé con el bichito de que podría haber logrado esto o esto. Me quedo tranquila porque lo que me propuse, lo logré”, señaló a LUN en enero de este año.