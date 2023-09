“Las penas del fútbol se pasan bailando”: Cindy Nahuelcoy se luce con una cueca en su llamativa fonda en Puente Alto

La árbitra nacional Cindy Nahuelcoy, quien ahora está alejada del referato tras ser castigada por 30 fechas, cumplió su sueño de armar una fonda para vivir estas Fiestas Patrias de manera distinta.

Hace algunos días, la jueza dialogó con ADN Deportes y reveló que “siempre he soñado con tener una fonda, pero siempre ha habido muchas cosas que he dejado de hacer por el arbitraje. He estado visitando algunos lugares para ver si me resulta, pero si no me resulta, fijo tendremos una para el próximo año”.

Su idea se concretó. Instaló una fonda llamada “No fueron 30 pesos, fueron 30 fechas” en la comuna de Puente Alto y este domingo publicó un video en donde aparece bailando un pie de cueca frente a un gran número de personas que llegaron hasta su puesto dieciochero.

“Las penas del fútbol se pasan bailando. Feliz 18 para todos”, escribió la réferi en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que Cindy Nahuelcoy primero fue sancionada con 40 partidos sin dirigir, pero tras la apelación, su castigo se redujo a 30 fechas. Este duro golpe que recibió fue a raíz de una denuncia que hizo junto a su colega Loreto Toloza, en contra de los árbitros Leslie Vásquez y Julio Bascuñán por supuestos actos irregulares.

Cindy Nahuelcoy en su fonda “No fueron 30 pesos, fueron 30 fechas”