Cindy Nahuelcoy por castigo de la ANFP en su contra: “Llegué a un punto de no querer vivir”

Pasan los días y poco a poco se sale adelante. El mediático caso en el que se vio involucrada Cindy Nahuelcoy, junto a Loreto Toloza, les valió un castigo de 40 partidos sin dirigir, que luego pasó a 30 encuentros.

Las semanas avanzaron y ambas involucradas se mantuvieron en silencio, hasta hoy. “Hoy me siento un poco más tranquila, la verdad es que han sido días difíciles, meses complicados, jamás pensé estar involucrada en algo así, la verdad es que mi carrera nunca se ha caracterizado por ser polémica”, comentó la árbitra nacional.

“Siempre todos mis logros es porque realmente merezco estar donde estoy, y ahora estoy envuelta en un escándalo que la verdad no es parte de mi carrera, nunca ha sido así”, complementó Nahuelcoy en conversación con ADN Deportes.

Sobre el caso en sí, aseguró que “firmamos un papel donde nos declarábamos culpables, cuando no lo éramos. En primera instancia nos castigaron 40 fechas que en verdad me sorprendió porque no conozco otras personas que fueran castigadas de tal forma”.

“Creo que no fue justo, después de eso se cambió a 30. El tiempo que pasó entre las 40 fechas y las 30 que nos castigaron, yo lo estaba pasando muy mal emocionalmente, entonces me daba lo mismo si me castigaban uno o dos años, lo único que quería es que se supiera la verdad y que yo no había mentido”, agregó la jueza.

El mea culpa de Cindy Nahuelcoy

La árbitra, hoy alejada de las canchas, confesó que “hay personas que nos incitaron a hacer la denuncia y después de hacerlo nos dieron la espalda y nos entregaron como que nosotras fuéramos 100% culpables de todo esto”.

“Firmé porque me sentí presionada, porque lo hice delante de mi jefe y yo dije ahí que él me había incitado a hacer todo esto, pero después resulta que en la denuncia no aparece”, dijo.

Insistió en que “creo que hay situaciones y formas que no fueron correctas, pero no me retracto de la denuncia, lo hice porque sentí que era lo correcto. Mi único error fue haber acudido a personas que me utilizaron y al final me entregaron para yo ser castigada”, argumentó.

“A mí me ha afectado mucho todo esto”

Sobre como han sido los días posteriores al castigo, la árbitra nacional aseguró que “estoy pasando por un proceso de sanación con todo esto y creo que eso lo voy a ver cuándo me toque volver a entrenar o arbitrar. No quiero volver a entrenar, no quiero vivir el acoso que recibió Loreto Toloza de sus compañeros, que no tienen ningún derecho a organizarse para estar en contra de nosotras”.

“No quiero pasar por acoso laboral, el medio ha sido súper violento con nosotras, es una situación que nadie quiere vivir. Mi carrera se vio perjudicada, estoy castigada nacionalmente, pero internacionalmente no hemos dirigido. Espero ver que pasa, si es que vuelvo, y si lo hago lo haré desde cero, pero no es algo que me preocupa en estos momentos”, aseguró.

Respecto a la opción de volver tras la medida disciplinaria, Cindy Nahuelcoy fue tajante: “la verdad es que lo he pensado, la salud mental es mucho más importante, lo he pasado tan mal que creo que hoy en día mi salud mental es lo más importante. Llegué a un punto de no querer vivir por toda esta situación que sucedió. Quiero estar bien como persona, amo el arbitraje, pero a qué costo”, indicó

“Lamentablemente, a mí me ha afectado mucho todo esto, por eso te digo que no sé si vuelva, no sé si tenga esa fuerza, todo va a depender de cómo esté emocionalmente dentro de ese proceso. Me lo voy a tomar con calma, no quiero presionarme a volver”, cerró.

