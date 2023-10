Diana Bolocco y Cristián Sánchez entregan particular consejo para la intimidad: “Si quieren tener buena frecuencia…”

Diana Bolocco y Cristián Sánchez contaron una divertida historia, esto cuando contaban sus dificultades para tener intimidad.

En su programa Tarde o temprano de Radio Pauta, la pareja contó que sus hijos han “afectado” su vida sexual.

“Miren, les aconsejo: si quieren tener buena frecuencia, no tengan hijos”, dijo Diana, a lo que Cristián añadió con humor: “O elimínenlos. Básicamente, envíenlos a la casa de los abuelos”

“Mándelos de vacaciones largas, porque realmente… Voy a decir que, en nuestra etapa de la vida, los que más interfieren son los mayores, ¡llega a cualquier hora esa gente!“, siguió Bolocco.

En este contexto, Sánchez reclamó que cuando eran adolescentes nunca querían conversar con ellos, sin embargo, ahora que están más grandes lo requieren siempre, y más encima, en momentos inoportunos.

“¡Un martes a las once de la noche la gente no conversa! (Me dicen) ‘Mamá, ¿te puedo preguntar algo?’… ¡No, hueón, no!”(sic), añadió la animadora de Gran Hermano.

“Y no la hacen corta. Uno está acostadito, rico… y de repente entran ―sin golpear, obviamente― y se tiran arriba de la cama“, dijo Cristián.

Para finalizar, Diana Bolocco se tomó con humor este hábito que tienen sus retoños. “¿Por qué esta generación no golpea la puerta (antes de entrar)? Si está para eso”, sentenció.