Coordinadora general de Fundación Bienvenidos nos actualiza situación en Quilpué post incendios: “Gente va a comer a la olla y no son damnificados”

A varias semanas de la catástrofe ocurrida en la región de Valparaíso, en el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Marjorie Aguilar, de Fundación Bienvenidos, para actualizarnos sobre el estado de Quilpué después de los incendios.

“No tenemos mucho espacio para que la gente sepa cómo se trabaja realmente y tampoco entiende que lo hacemos gratis. Eso es lo primero que tienen que entender. Es una red de mucha gente, que son voluntarios”, comentó Marjorie Aguilar al inicio de la conversación.

Comenzando el año académico después de la catástrofe

De acuerdo a la voluntaria, “se volvió al año escolar y las personas que usaban los colegios como albergues fueron acomodadas en hoteles muy bien”.

“No hubo problema con eso, pero sí alguna gente que no se quería ir del albergue. No entendían que los niños tenían que volver a clases, que había que sanitizar y que tenían que estar las condiciones óptimas para que los niños pudieran volver de forma normal”, relató.

En esa misma línea, Aguilar dijo que en los colegios fiscales se han estado entregando cuadernos e insumos para poder desarrollar bien el comienzo de año escolar. “En colegios particulares o subvencionados que también han sido víctimas de esta tragedia, no he sabido de esa misma respuesta”, mencionó, para luego resaltar “alumnos universitarios no han tenido ayuda tampoco”.

¿Cómo está Quilpué luego de esta situación?

La voluntaria aseguró que “en este minuto hay algunas pocas que se han ido reconstruyendo, ya sea a través de particulares o a través del TECHO, pero es un poquito más lento”.

“Mucha gente me ha dicho que no está en el TECHO y me complica mucho que las autoridades no tengan un catastro que le puedan traspasar a las instituciones y que no se estén demorando tanto. Es súper triste para las personas”, expuso.

“Al principio la municipalidad fue muy lenta, a los 15 días de que nosotros estábamos con ollas comunes se reunieron con nosotros para saber qué necesitaban, a cuánta gente estábamos dando de comer y nosotros desde el día 1 estábamos comprando insumos”, señaló.

Los falsos damnificados

Por otra parte, Marjorie Aguilar relató que han ocurrido cosas, como por ejemplo, el cierre de una olla común de 500 personas, por lo que se genera una desesperación entre las personas.

“La olla de al lado colapsó y la gente se está desesperando, va y se pone a robar las cosas”, compartió.

A lo anterior, la voluntaria dijo que lamentablemente, “hay gente que abusa, que va a comer a la olla y no son damnificados, le quitan la comida a un damnificado que no tiene dónde cocinar”.

Respecto a cómo ayudar a la labor de Fundación Bienvenidos, Aguilar dijo que a través de su página oficial de Facebook se puede encontrar información. “Si usted vive lejos y quiere aportar dinero, puede hacerlo a través de la cuenta de la fundación. No importa si son $1000, pero así es como hemos juntado el dinero hasta ahora”, agregó.