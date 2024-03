Venezuela anuncia las elecciones presidenciales para el domingo 28 de julio

Caracas de Venezuela

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció el calendario para las elecciones presidenciales 2024, fijando el domingo 28 de julio para las votaciones. El organismo informó que las postulaciones podrán efectuarse entre el 21 y el 25 de marzo, mientras que la campaña se realizará del 4 al 25 de julio. La fecha es parte de los acuerdos entre el oficialismo y la oposición, que exigía que se realizara el segundo semestre, y una de las exigencias de las potencias occidentales para levantar sanciones.

El titular del CNE, Elvis Amoroso, anunció ante los medios de comunicación que la mesa directiva del organismo aprobó por “unanimidad” la fecha de las presidenciales. El mandamás del consejo dijo que la junta directiva eligió las fechas luego de recibir las propuestas de diferentes actores políticos. El mismo dirigente agregó que durante una sesión permanente los integrantes definieron el cronograma electoral, en una forma en que se reúnen los requisitos constitucionales, legales y técnicos.

El oficialismo competirá en las elecciones con el actual mandatario Nicolás Maduro como su candidato presidencial, mientras que la oposición aún no define quién asumirá el cupo de María Corina Machado. La postulante de la derecha había ganado la primaria del sector, una votación que no tuvo supervisión del ente electoral, pero luego de eso la candidata de la oposición fue inhabilitada por la justicia venezolana. La corte suprema determinaría que ella no puede ejercer cargos públicos por 15 años.

Los cargos expuestos contra Machado son los de promover las sanciones internacionales contra Venezuela ante potencias extranjeras y por ser parte de una supuesta trama de corrupción liderada por Juan Guaidó, quien se designara mandatario interino y recibiera el control de dineros del fisco venezolano por decisiones de potencias occidentales. El Universal informa que, como parte de los acuerdos, el CNE cumplirá con la jornada especial de registro nacional e internacional del 18 de marzo hasta el 16 de abril.