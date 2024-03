“Porque era exmilitar...”: Hermana de Ronald Ojeda habla sobre el secuestro y homicidio del exteniente venezolano

El pasado lunes, se llevó a cabo la formalización del adolescente identificado con las iniciales A. D. C. R., único detenido por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien quedó con la medida cautelar de internación provisoria.

En ese sentido, Radio ADN pudo acceder a las declaraciones que dieron familiar del exteniente en el marco de esta investigación, donde apuntan que el motivo detrás de la desaparición y posterior muerte de Ojeda se dio por ser “exmilitar” y por mantener contacto “con las personas que quieren derrocar el gobierno de Venezuela”.

“Llegué a Chile en diciembre del año 2017, en busca de refugio, porque mi hermano Ronald Leandro Ojeda Moreno estuvo preso en Venezuela en la cárcel de Ramo Verde, debido a un atentado político que realizó junto a más personas con la finalidad de derrocar el gobierno de Maduro”, parte señalando la hermana de Ronald Ojeda.

“Pero después de nueve meses él se fugó y comenzaron a perseguirlo. Por lo anterior, yo viajé a Colombia junto a mis dos hijos en avión y mi hermano se hizo pasar por el papá de ellos, para poder salir en avión de Venezuela, una vez en Colombia él se quedó en ese país y yo me vine a Chile solicitando refugio”, agrega.

Asimismo, la familiar de Ronald Ojeda relató cómo vivió el secuestro de su hermano. “Respecto a los hechos que se investigan, mientras me encontraba en mi domicilio, recibí un llamado de mi cuñada, quien me indica que unos sujetos venezolanos se hicieron pasar por la PDI y vinieron a buscar a mi hermano, a quien lo esposaron para llevárselo del departamento”, dijo

“Motivo por el cual me fui corriendo a su edificio, en la comuna de Independencia, donde conversé con el conserje, quien me comentó que él no pudo hacer nada porque los sujetos llegaron con una orden y una foto de mi hermano, además que le prohibieron llamar o moverse del lugar”, agregó.

“Seguidamente, subí al departamento de mi cuñada, vi que estaba la puerta rota y ella llorando en el interior, comentándome que se habían llevado a mi hermano y que no eran PDI, por lo cual llamamos a Carabineros, quienes llegaron después de 10 o 15 minutos aproximadamente, indicándonos que los que se llevaron a Ronald no eran PDI. Posteriormente, nos trasladaron a una comisaría para realizar la respectiva denuncia”, prosiguió.

Respecto a los motivos detrás de este hecho criminal, la hermana de Ojeda aseveró que “yo creo que fueron a secuestrar a mi hermano porque él es exmilitar, desempeñándose como francotirador de las fuerzas especiales, además de participar en el atentado mencionado anteriormente y después de que él se fugó de la cárcel ha mantenido contacto con las personas que quieren derrocar el gobierno de Venezuela, manteniendo reuniones por videollamada en diversas ocasiones, también conversaba con el Capitán Ányelo Heredia, quien pasó preso en diciembre del 2023, y fue quien liberó el listado de las personas vinculadas a los atentados, dentro de los cuales se encontraba Ronald”.

En tanto, la esposa del teniente en retiro dio cuenta del duro contexto familiar de Ojeda, puesto que tenía 7 hermanos, donde no mantenía buena relación con uno de ellos, un oficial activo del ejército venezolano, por “diferencias de ideales, en relación al mandato que debería tener Venezuela”.