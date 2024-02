“Es un toque de campana”: Sebastián Pérez aborda el irregular comienzo de la UC y aguarda por su regreso a las canchas

Santiago

En el marco de la presentación de la tercera indumentaria oficial de Universidad Católica, el arquero del club, Sebastián Pérez, conversó con ADN Deportes.

“Es una linda camiseta, un color muy llamativo, que representa los colores del club. Esperemos que nos traiga mucho éxito esta temporada”, aseguró el “Zanahoria”, feliz del apoyo de la gente.

“Algunos contentos que vuelva, otros no, por lo que pasó ante Unión Española, pero son cosas que pasan. Siempre he sentido el cariño del hincha en la calle. Espero retribuirlo con buenas actuaciones”, explicó Sebastián Pérez, que todavía no ha podido redebutar por la UC tras sufrir problemas físicos en la pretemporada.

“Nunca me había desgarrado hasta que me pasó. Estoy a disposición del profe, ya esta semana estoy entrenando normal. Espero ser un aporte para lo que se venga”, comentó el nacido en Viña del Mar, que igualmente analizó el mal inicio del club en el Campeonato Nacional 2024, donde perdieron con Ñublense.

“Es un toque de campana, sobre todo jugando de local. Viendo el partido, por una jugada aislada que no tendría que haberse cobrado, perdimos. Tenemos que ser muy inteligentes en buscar los espacios y tener un poco de paciencia”, expresó, valorando el debut de su competidor por el arco cruzado, Thomas Gillier.

“Tiene en el cuerpo selección ya, ha trabajado con buenos preparadores de arquero. Su personalidad también lo ha ayudado mucho, lo hizo de buena manera y será arquero de la Católica en unos años más. Esperemos que se siga puliendo, aprendiendo las cosas y seguro va a ser un arquero que va a dar que hablar”, expresó, ya pensando en la opción de ser titular el sábado ante Palestino.

“Conozco al técnico, que es muy táctico, que plantea muy bien los partidos. Nos ha costado en esa cancha en los últimos años, asi que a prepararlo de buena manera y que no nos sorprendan”, concluyó en la conversación con ADN Deportes.