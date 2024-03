“¿Qué bullying?”: Pamela Díaz le baja perfil al mal rato que pasó Naya Fácil en su programa de YouTube

Un revuelo mediático se desató tras la emisión del programa Díaz en Viña, donde la presentadora Pamela Díaz recibió a sus amigas Botota Fox y Naya Fácil, recién nombrada Embajadora del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, el ambiente amistoso se vio empañado por situaciones incómodas que generaron malestar en la joven influencer.

Durante el programa, Naya Fácil manifestó su incomodidad en varias ocasiones. Se burlaron de su piscinazo, el transformista contestó una llamada para Naya sin su permiso, y hubo bromas sobre sus futuras participaciones en realities. Estas situaciones llevaron a que la Embajadora abandonara el programa antes de su conclusión y expresara su descontento en sus redes sociales.

En Instagram, Naya Fácil compartió su sentir: “Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, a mí no me inviten”.

El malestar de Naya Fácil generó una reacción inmediata en las redes sociales, donde sus seguidores salieron en su defensa, apuntando especialmente hacia Botota Fox como la principal responsable de la situación incómoda, quien utilizando su cuenta en Instagram, con dureza y haciendo uso de descalificativos, comentó: “Qué lata la historia de la puta, que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja a la gente en paz”.

¿Qué dijo Pamela Díaz?

Y todavía faltaba Pamela Díaz, conductora del programa de YouTube, quien fue consultada en Contigo en la mañana respecto a la polémica. Inicialmente, La Fiera indicó que abordaría el tema en su programa de Youtube, pero terminó comentando la situación. “Quedó la cagada”, dijo al comienzo. Y luego agregó: “Le mandé un mensaje a la Botota de lo que pienso y a Naya también. Yo tengo entendido que están peleadas y se enojaron”.

“Tienen muy mala onda entre ellas dos y eso no es mi culpa, yo no me puedo hacer cargo de las actitudes de cada uno. Yo no soy mamá de ninguna, así que hoy en la tarde voy a contestar lo que pienso. Se agarraron en varias tonteras, palabras iban y venían, cosas así”, añadió.

Más adelante, la intervención de Julio César Rodríguez en defensa de Naya Fácil puso tenso el ambiente. “No te puedes estar riendo de una persona a cada rato. Tiene un grado de diversión, pero tampoco es para estar todo el rato con el bullying”, sostuvo. A lo que Pamela Díaz simplemente contestó: “¿Qué bullying?”.

Finalmente, Pamela Díaz aclaró que el enojo de Naya Fácil no fue tanto por el piscinazo, sino que por otra razón. “Se molestó con La Botota por otras cosas que después voy a hablar. Ella misma dice que no puede nadar, que está recién empezando... el tema de la tele es muy distinto a las redes sociales, es mucho más orgánico y se pueden decir muchas más barbaridades que en la tele, pero hoy día está un poco más sensible la niña”, cerró.