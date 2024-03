Con fuertes descalificativos: Botota Fox responde a Naya Fácil tras críticas por incómoda entrevista a la embajadora de Viña 2024

Después de la incómoda entrevista en el programa “Díaz en Viña”, donde Naya Fácil compartió espacio con Pamela Díaz y Botota Fox, el transformista no escatimó en sus críticas hacia la Embajadora del Festival de Viña del Mar 2024, generando una nueva polémica.

La discordia se desató cuando la exintegrante de Tierra Brava contestó una llamada a gritos durante el diálogo con la influencer, generando molestia en la creadora de contenido, quien señaló que era una conversación seria.

Este incidente, sumado a sus cuestionamientos por el piscinazo de la nueva reina de Viña, llevó a Naya retirarse antes del final del programa, expresando su malestar en sus historias de Instagram.

“Vengo saliendo de una entrevista (...) si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda para reírse de mí, a mí no me inviten”, declaró Naya en sus redes sociales. Añadió que se sintió mal por haber sido objeto de burlas durante la entrevista y pidió a las personas que conocen la situación que se den cuenta del tipo de gente desubicada que se ríe de otros por estupideces.

En respuesta a esto, en un mensaje que luego fue eliminado de las redes sociales, Botota expresó su descontento con la creadora de contenido.

“Qué lata la historia de la p… que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja a la gente en paz”, escribió Botota, de acuerdo a lo recogido en el Instagram de InFama.

Captura Ampliar

Este enfrentamiento entre Naya Fácil y Botota Fox agrega un nuevo capítulo a la tensión que se vive entre ambos participantes antes de su ingreso al reality “Ganar o Servir” de Canal 13, generando expectación sobre cómo se desarrollará su relación en el programa.